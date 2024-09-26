台灣精品咖啡義享飄香！「第一杯咖啡」快閃登場

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▲「第一杯咖啡」主打來自南投縣國姓鄉的台灣精品咖啡。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

▲「第一杯咖啡」台灣精品咖啡限時展售，邀集7家台灣知名咖啡莊園參與。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.26）

為拓展精品咖啡國內市場知名度，農業部農村發展及水土保持署南投分署即日起至10月2日在高雄義享時尚廣場1F舉辦為期七天的「第一杯咖啡」台灣精品咖啡限時展售，邀集「92向陽高山咖啡」、「馨晴咖啡」、「Tsai P.Coffee」、「雅谷咖啡莊園」、「森山咖啡莊園」、「光現咖啡」及「禾荳咖啡」等7家台灣知名咖啡莊園參與。農村水保署南投分署秘書吳瑞鵬表示，台灣精品咖啡近年來已逐漸在國內外嶄露頭角，屢屢在國際評鑑上獲得佳績，這次在高雄義享時尚廣場所舉辦的「第一杯咖啡」主打來自南投縣國姓鄉的台灣精品咖啡，是全台灣第一個推行咖啡產地認證標章的區域，也因為咖啡品質優良，2019年成為總統府國宴指定咖啡。今年「92向陽高山咖啡」更榮獲「COE卓越盃咖啡國際競標總統獎」殊榮。為了響應推廣淨零永續，今年南投分署運用了生技研發技術，將咖啡果皮及無毒冷泉米格外品循環再利用，萃取製成咖啡洗髮露、咖啡洗手乳及洗米沐浴露，並以「comi」為品牌命名而推出旅行組，讓消費者能夠在旅行途中也能同時為守護地球盡一份心力。展售期間適逢義享時尚廣場週年慶首七日，特別規劃了限時優惠活動，9月26日及10月1日國際咖啡日，當日購買台灣精品手沖咖啡系列品項，即享買2送1優惠(贈送品項為美式或拿鐵)；購買義式咖啡飲品系列2杯享9折優惠；購買莊園咖啡豆或濾掛包結帳現折50元(單筆消費不累計)；此外，展售期間更提供義享卡會員於全館當日消費累計滿3,000元，可至1F第一杯咖啡展活動現場兌換「comi旅行三件組(價值320元)」乙份，贈完為止。為響應10月1日國際咖啡日，在10月1日當天義享時尚廣場也特別結合館內包含7F cama café、4F莫凡彼餐廳與成真咖啡、3F奎克咖啡、B2御前上茶與穎可達咖啡等六大品牌，推出指定咖啡飲品買一送一、特惠價或是滿額贈優惠。更多活動詳情可至義享時尚廣場官網查詢。