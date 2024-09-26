謠傳最新007人選海邊秀壯肌、做好隨時接班準備　網友直呼：給過

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▲丹尼爾克雷格在《007首部曲：皇家夜總會》從海中走出、大秀體格的這一幕，被視為經典畫面。（圖／摘自IMDb）

▲亞倫泰勒強森就算穿上西裝，也非常帥氣，符合詹姆斯龐德該有的外型。（圖／摘自IG）

自從丹尼爾克雷格在《007 生死交戰》將10多年的詹姆斯龐德生涯畫下最令人難忘的句點後，至今已經快滿3年，下一代007的人選，依舊難產，儘管漫威《復仇者聯盟》系列中扮演「快銀」的亞倫泰勒強森，被英國「太陽報」等宣稱就是製片單位敲定的人選，只差還沒有正式對外公布，而製片公司EON已否認此事，亞倫在賭客眼裡接棒龐德片的行情依舊居高不下。近日他與大自己23歲的導演妻子珊泰勒強森在海邊度假，社群網站上發布的照片中，只見他露出有如洗衣板的結實腹肌，胸肌也練得很健美，簡直不輸丹尼爾克雷格在《007首部曲：皇家夜總會》最膾炙人口的從海中走出、僅著泳褲展露身材的經典場面，網友都認為他已經「準備好了」。已經推出超過一甲子的007系列，就算已有兩位龐德扮演者過世（羅傑摩爾、史恩康納萊），系列還是不會喊停，各方都在期待第7任正宗007演員人選，只是EON還沒有要對外發布，該公司當家老闆芭芭拉布洛柯利更是堅稱在劇本都還沒弄出來、下一任龐德的風格尚未確定，實在還沒辦法物色演員。只是外界盛傳新007年齡不能在40歲左右，因為EON希望他能至少待個10年，因此鎖定的是30出頭的演員。這之中，亞倫泰勒強森長得帥，年齡符合，也被公認演技不錯，更曾在《子彈列車》等片有過動作演出，目前算是呼聲極高的人選，連八卦小報都已經寫他確定中選，只有EON還在考慮何時對外宣布而已，對此傳聞，EON予以否認。不管如何，這傳聞讓亞倫泰勒強森贏得不少網友支持，他其實青少年期就進入演藝圈，年輕時是花美男，現在34歲顯得帥氣有型更多了不少男人味。亞倫另一為人津津樂道的是，他和《格雷的五十道陰影》導演珊泰勒強森合作拍片擦出火花，竟然就把比自己大23歲的她娶回家，還生了小孩，算是歐美娛樂界「姐弟戀」中很有代表性的一對。不管亞倫是不是真的已經被選為下一任龐德，或是根本八字都還沒一撇，至少他的體態練得非常好，若是馬上要開拍，也立刻可以接班。