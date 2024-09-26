當年專輯賣輸梁朝偉！「律師歌手」燒光錢熬29年　奪下歌王寶座

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▲「律師歌手」蘇明淵（右）經常以案件為靈感寫歌。（圖／紅豆娛樂提供）

▲蘇明淵二度奪下歌王寶座，現在還和春河劇團跨界合作推出音樂劇《第三者》。（圖／資料照）

律師歌手蘇明淵在今年金曲獎二度奪下台語歌王寶座，在那之後他也火速展開新計畫，要和春河劇團共同打造跨界音樂劇《第三者》，希望大家能透過這個音樂劇更記住他的作品。而其實蘇明淵一路走來非常辛苦，他一開始以「蘇兒真」這個藝名出道，但當時不被看好，首張專輯《101次表白》僅賣了2萬張，慘輸師兄梁朝偉、孫耀威，加上當時錢也燒完了，最後他決定去考律師，一路跌跌撞撞，他最後不僅順利考取律師，也重新踏上歌手道路，以本名重返舞台，二度奪下歌王寶座，故事相當勵志。臉書粉專「瓦力唱片行」近來分享蘇明淵的故事，指出蘇明淵當初以藝名「蘇兒真」推出第一張專輯《101次表白》，不過當時只賣了2萬張，和孫耀威、梁朝偉、方季惟等銷售量隨便都在10萬以上的同門師兄姐相比，成績遜色不少。接著他再接再厲推出第二張專輯《末世界》，可惜也不見起色，之後唱片公司不願意再投資他，加上當時年僅26歲的他把錢燒完了，連房租、水電費都繳不出來，因此他決定賣掉吉他，想要考取律師，讓在故鄉的父親不要擔心他的生活。不過事情沒有蘇明淵想得這麼容易，第一次考試落榜了，但他不氣餒，還趁著考試這段時間重修和家人的感情，女友也始終不離不棄，最後他終於從人生低谷站起來，隔年考上律師，走上康莊大道。而他在這段時間，始終沒有忘記青春時期的夢想，從案件中「慢慢織出一條條命運的線」，將碰到的故事撰寫成歌，在2019年底推出專輯《善良的歹人》，以律師的角度唱歌，同時以自己的本名重返舞台。原本不被看好的歌手，終於在2020年第31屆金曲獎拿下首座歌王寶座；接著更在今年以專輯《心內烏空》二度奪下歌王寶座。蘇明淵之所以在2019年推出《善良的歹人》，其實是因為他自認是「善良的歹人」，因為他經常打離婚官司，每次打贏官司就必須拆散眷侶，他總想著「我這樣對嗎？」不過他從每個案件中汲取養分，再唱給每一個有情的靈魂聆聽，終於走出自己的路。現在蘇明淵還跨界和春河劇團合作，以蘇明淵創作的台語歌曲出發，推出音樂劇《第三者》，屆時可以在音樂劇中聽到許多蘇明淵的經典好歌，巧妙連結成一首人生主旋律。而演員陣容也相當精采，包括郎祖筠、王柏森、王耿豪、楊小黎、黃浩詠、沈宥齊等金獎演員同台，想必是一齣讓人難忘的大戲。