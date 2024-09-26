到海外爭取外資支持！台新金總座報喜　ISS、GL報告也都挺新新併

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新光金控與台新金控將於10月9日召開股東臨時會，討論換股合併案，反對與贊成兩派股東也展開委託書大戰，並積極尋求外資及小股東支持。人在歐洲尋求大型外資投資機構支持的台新金總經理林維俊，今（26）日晚間召開視訊記者會，除高興分享兩大外資建議機構ISS及GL都提出贊成「新新併」的建議，對於尋求外資支持，他也表示樂觀期待，目前委託書徵求狀況也是不錯、非常樂觀，也呼籲還沒決定的小股東，支持「新新併」，成為國內大金控，銀行、保險證券平衡發展，有更好的未來。林維俊目前正在巴黎，當地時間下午2點，他在與媒體視訊時開心宣布，大型外資投資建議機構ISS剛剛發出報告，建議股東於台新金及新光金10月9日股臨會上投票贊成合併，ISS於報告中指出這個合併具有策略價值、估值合理，並期待整合雙方資源提升競爭力。交易完成並順利整合後，將可大幅提升公司表現，進而提升股東價值。至於另一家GL出具的台新金投票建議報告，也贊成在台新金股臨會支持與新光金合併，雖然新光金的報告還沒出，既然在台新金股臨會提贊成建議，新光金部分也會有所期待。林維俊也分享他這1、2周在海外爭取大型外資投資機構支持的成果，包括香港、新加坡、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎，目前為止，已參與1、20個說明會，給他的感覺「我本來有信心，現在是信心滿滿」，台新金與新光金合併後，可以讓規模變大、市場變大，也能讓銀行、保險、證券子公司的營運占比有所平衡，創造第一流的銀行、證券、壽險子公司，成為第一流金控，有更強大的兄弟銀行，兄弟證券公司，來支持新新併。從新光金來看，外資比較擔心萬一新光金與台新金無法合併，新光金只能走自己的路，風險也會變化，尤其匯率、利率及股市變化對新光獲利有很大影響，如果新光沒跟台新合併，子公司銀行、證券相對新光人壽較小，新光銀、元富證產生的獲利是否支持新光金不確定風險，外資是有疑慮，外資會很現實地評估，認為如果合併成功，對股東權益有增長，如果合併不成，擔心新光金不確定性高，擔心股價是否跌回過去幾年的狀況，「我走一圈外資後，信心滿滿，大家都表達支持態度」。對於近日外資TIH Investment Management（TIH）呼籲外資股東反對新新併，林維俊說，TIH是在新加坡註冊的公司，沒有任何新光金股票，零持股，根本不是股東憑什麼立場去呼籲外資股東反對「新新併」，也沒有說出很有道理的理由，本身公司理就有問題，至於委託書徵求情況，林維俊說滿順利，尤其一開始，甚至比去年新光金股東會徵求情況好，後來聽說台灣有豪雨等情況，有幾天徵求進度有稍微慢下來，但整個狀況慢慢好些，還是很不錯，套句新光金董事長魏寶生的話「信心滿滿，肯定超標」，目前狀況非常樂觀。對於還沒決定的小股東，林維俊也呼籲支持新新併，可以成為國內大金控，銀行、保險及證券可以平衡發展，會有更好的未來。台新投顧副董事長李鎮宇也提到，他個人跟新光人壽的接觸經驗是，其實他們都是很有才華，市場的判讀也很精確，之前發生購買宏達電虧損60億元，其實最主要的管理階層的不當干預。這點從今年新團隊進駐後，新光的獲利能力就大幅改善可以知道，金融業最重要的資產還是人才，台新新光系出同門，合併後大家團結一至，一定綜效極大此外，他認為，台灣的銀行業很零碎，全球百大銀行調查，台灣沒有一家銀行擠進前百大，但也發現目前台灣14家金控的評價也很兩極化，前段班的4大金控平均P/B Ratio大約是1.5倍，而且前4大PB都差不多，也沒有第一（1.51）會比第四高(1.7)的道理，其他的金控平均P/B Ratio卻只有約1.1倍，也就是未來若是台新金和新光金順利合併，除了資產和市值規模將擠入前段班外，隨著業務互補發揮1+1大於2的合併綜效，PB將有向上比價的空間，股價的想像空間會最大，對於小股東是最好的選擇。