中信兄弟3:2台鋼雄鷹！下半季封王魔術數字M4　最快928桃園拋彩帶

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中職中信兄弟今（26）日在洲際主場迎戰台鋼雄鷹，前7局雙方戰成2：2平手，8局下曾頌恩適時擊出致勝高飛犧牲打，終場中信兄弟以3：2擊退台鋼雄鷹，下半季封王魔術數字減至M4，最快28日在桃園棒球場對戰樂天桃猿拋下封王彩帶。此戰3局下，岳政華安打上壘後成功盜上二壘，陳子豪適時敲出安打，為兄弟隊先馳得點。6局下，陳子豪、王威晨和曾頌恩連續安打再添1分，台鋼洋投後勁主投7局失2分，繳出優質先發。兄弟洋投克迪先發6局僅被敲4支安打，沒有失分。然而，8局上呂彥青接替投球未能守住領先，台鋼雄鷹展開反攻，黃劼希擊出二壘安打，陳文杰隨後安打，形成無人出局一、三壘有人，魔鷹擊出內野滾地球，許基宏先踩一壘再傳本壘來不及，台鋼追回1分，接著王柏融再補上追平安打，將比數扳成2：2。8局下，台鋼換上左投黃群後援，但他接連對宋晟睿和王威晨投出四壞球保送，兩人並靠盜壘進佔二、三壘，接著許基宏被故意四壞球保送形成滿壘，曾頌恩擊出高飛犧牲打，幫助兄弟奠定勝基，最終以3：2獲勝。接下來，兄弟明（27）日將在洲際棒球場續戰台鋼雄鷹，28日前往桃園球場挑戰樂天桃猿，只要兄弟連續兩場勝利，且味全龍隊連兩場落敗，兄弟最快就能在後天於桃園拋出下半季封王彩帶。樂天桃猿今作客富邦悍將主場，此戰形成打擊戰，陳晨威單場繳出3安猛打賞，包含擊出本季第10轟，貢獻4分打點，率樂天桃猿以10：6擊敗富邦悍將，富邦確定連續5季全年勝率跌破5成，又經歷一次失敗的球季。