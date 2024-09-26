高雄熱氣球9/28移師田寮月世界　雙熊合體賣萌

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▲交通部觀光署喔雄組長熱氣球。（圖／高市府觀光局提供）

▲熱氣球升空倒映於月世界玉池。（圖／高市府觀光局提供）

全國最萌的「高雄熊」與台灣觀光「喔熊組長」將合體一起賣萌。「2024高雄愛．月熱氣球」活動9月28、29日及10月5、6日移師田寮月世界舉辦，除超吸睛的高雄熊造型熱氣球首度在惡地形亮相，高市府觀光局更特別邀請交通部觀光署「喔熊組長」熱氣球於9月28南下，營造讓兩顆熊熊熱氣球合體的「雙熊見面會」。觀光局長高閔琳表示，為積極推展高雄觀光、行銷高雄，觀光局特別委託全球知名熱氣球製造商Ultramagic打造高達28.3公尺、體積達3,400立方公尺，最大乘載量為1,173公斤的「高雄熊」造型熱氣球，不僅要把高雄熊的可愛放大，還要為高雄創造更多話題性。高閔琳說，月世界地景公園除了飛高高的熱氣球繫留活動外，也安排多個熱氣球拍照打卡點及全新改版的「土雞獸」裝置藝術同步亮相；黃昏日落後還加碼熱氣球燈光展演秀，特別規劃長達200公尺的月世界夜間七彩燈光，並搭配音樂節奏變換燈光，將帶給民眾滿滿的視覺與聽覺饗宴，感受不一樣的「夜世界」熱氣球視覺饗宴。觀光局補充，目前月世界熱氣球繫留體驗活動線上票已完售，活動期間現場會視當天氣候及搭乘情形，開放現場售票。月世界活動現場備有5處停車場、4處接駁站點及接駁車服務，請民眾出門前收聽警廣相關廣播，注意台28行車狀況，更多活動資訊，可至高雄旅遊網及FB官方粉專查詢。