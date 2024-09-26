郭嚴文、張政禹雙轟出擊！味全龍6:2統一獅　全年勝率又被拉開

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郭嚴文、張政禹開轟！統一7-ELEVEn獅26日在天母球場交手味全龍，本場郭嚴文、張政禹各敲一發3分彈，前2局雙方沒有得分，味全龍第3局發動攻勢，張祐嘉擊出右外野三壘安打痛打勝騎士（Mario Sanchez），王順和選到四壞球保送，勝騎士連續解決李凱威與林孝程後，不料遭到郭嚴文狙擊，被轟出右外野3分砲領先。獅隊第5局展開攻勢，陳重羽擊出右外野安打，林佳緯轟出右外野2分打點全壘打，幫助球隊追到1分差。第6局味全龍隊重啟攻勢，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野安打，蔣少宏補上右外野安打，接著張政禹揮出右外野3分打點全壘打，一棒打退勝騎士，最後4分差贏球。味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發6局共用了96球，55個好球，包括1支全壘打，投出3次三振，3次四壞球，失掉2分自責分，收下本季第10勝。龍隊主帥葉君璋則認為，今天郭嚴文的全壘打很重要，因為他這發也打破僵局，雖然龍隊目前還是處於劣勢，但也要想辦法在之後比賽拿下季後賽的機會。