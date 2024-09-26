郭嚴文、張政禹雙轟出擊！味全龍6:2統一獅　全年勝率又被拉開

郭嚴文、張政禹開轟！統一7-ELEVEn獅26日在天母球場交手味全龍，本場郭嚴文、張政禹各敲一發3分彈，搭配洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出優質先發，終場6:2打敗統一獅，由於獅隊跟中信兄弟在爭奪全年勝率第一，目前中信兄弟全年勝率封王魔術數字為M6。鋼龍賽後表示：「能夠連續3年拿到10勝，也要很感謝隊友支援，我們還是年輕的球隊，或許有機會一局就打下很多分數。」
郭嚴文、張政禹開轟 葉君璋談不一樣
前2局雙方沒有得分，味全龍第3局發動攻勢，張祐嘉擊出右外野三壘安打痛打勝騎士（Mario Sanchez），王順和選到四壞球保送，勝騎士連續解決李凱威與林孝程後，不料遭到郭嚴文狙擊，被轟出右外野3分砲領先。
獅隊第5局展開攻勢，陳重羽擊出右外野安打，林佳緯轟出右外野2分打點全壘打，幫助球隊追到1分差。
第6局味全龍隊重啟攻勢，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野安打，蔣少宏補上右外野安打，接著張政禹揮出右外野3分打點全壘打，一棒打退勝騎士，最後4分差贏球。
總計勝騎士先發5.1局，用了106球，75個好球，被擊出6支安打，挨了2發3分砲，丟掉6分，送出7次三振，2次四壞球，承擔本季第5敗。
味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發6局共用了96球，55個好球，包括1支全壘打，投出3次三振，3次四壞球，失掉2分自責分，收下本季第10勝。
鋼龍連續3年在中職都拿下10勝，而他認為，今天一開始投球製造滾地球較多，不過中間投球稍微有些起伏，所以被打全壘打，但球隊得分讓他也比較安心，之後又可以找回節奏。
龍隊主帥葉君璋則認為，今天郭嚴文的全壘打很重要，因為他這發也打破僵局，雖然龍隊目前還是處於劣勢，但也要想辦法在之後比賽拿下季後賽的機會。
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前2局雙方沒有得分，味全龍第3局發動攻勢，張祐嘉擊出右外野三壘安打痛打勝騎士（Mario Sanchez），王順和選到四壞球保送，勝騎士連續解決李凱威與林孝程後，不料遭到郭嚴文狙擊，被轟出右外野3分砲領先。
獅隊第5局展開攻勢，陳重羽擊出右外野安打，林佳緯轟出右外野2分打點全壘打，幫助球隊追到1分差。
第6局味全龍隊重啟攻勢，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野安打，蔣少宏補上右外野安打，接著張政禹揮出右外野3分打點全壘打，一棒打退勝騎士，最後4分差贏球。
總計勝騎士先發5.1局，用了106球，75個好球，被擊出6支安打，挨了2發3分砲，丟掉6分，送出7次三振，2次四壞球，承擔本季第5敗。
味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發6局共用了96球，55個好球，包括1支全壘打，投出3次三振，3次四壞球，失掉2分自責分，收下本季第10勝。
鋼龍連續3年在中職都拿下10勝，而他認為，今天一開始投球製造滾地球較多，不過中間投球稍微有些起伏，所以被打全壘打，但球隊得分讓他也比較安心，之後又可以找回節奏。
龍隊主帥葉君璋則認為，今天郭嚴文的全壘打很重要，因為他這發也打破僵局，雖然龍隊目前還是處於劣勢，但也要想辦法在之後比賽拿下季後賽的機會。