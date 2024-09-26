彈藥囤放宮廟？劉世芳嗆「假訊息」：宮廟是點香火而非軍火

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最近傳出許多宮廟收到軍方的公文，要求簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，不過，軍方澄清只是演練運用，並未實際放置彈藥。對此，內政部長劉世芳今（26）日強調，對於這些說法是典型認知作戰、假訊息，「宮廟中是點香火，而非點軍火」。全社會防衛韌性委員會今在總統府舉行第一次委員會議，會後並舉行記者會。媒體詢問，國安會在會中報告，將培訓40萬可恃民力，但該如何定義與訓練？先前國防部提到，是否調查宮廟、活動中心儲存彈藥，政府未來會推動嗎？對此，劉世芳回應，今天會議沒有提到宮廟議題，這是典型認知作戰、是典型假訊息，且在宮廟中是點香火，而非點軍火，「這是假訊息，所以我們沒有討論、也沒提到這部分」。對於可恃民力部分，劉世芳說，盤點人力除了公部門，包含義警、義消外，村里長也納入民防編組，因此40萬部分，會逐步從義警、義消系統、防災士、替代役訓練，共四大面向一起訓練跟培訓。另有媒體詢問，若兩岸發生軍事行動，從海上炸掉離岸風電設施，如何確保電力韌性？會中是否討論到核電發展、核電廠延役的問題？對此，總統府副秘書長張惇涵回應，委員會並無討論到核電延役，且電力韌性不只是發展再生能源，包括儲能系統、電網分散性分散風險也在規劃中。張惇涵也轉述與會委員對關鍵基礎設施的討論，吳怡農提到，關鍵基礎設施的兩大安全是系統跟網路安全；杜文苓主張桌上兵推外，氣候變遷、安全能源供應也該要單獨兵推；蕭旭君則說，各項關鍵基礎之間的相依性應該更完整盤整，如變成環狀圖，逐一檢視各環節。戴辰宇提醒，對關鍵基礎設施的防護，不要忽略對該設施上下游供應鏈的攻擊；洪偉淦提到，攻擊不一定是實體，資訊攻擊會最早發生。