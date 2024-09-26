明年度健保總額破局　付費者與醫院、西醫意見分歧　9/27將再協商

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全民健康保險會昨（25）日召開明年度健保總額協商會議，討論健保總額與成長率區間，不過醫院、西醫皆與付費者代表意見相左，只有中醫、牙醫達成共識，預計明（27）日的健保會公布最終結果。衛福部預估明年度健保總額均將突破9000億元，影響政府分配預算、點值等醫護病權益。醫院、牙醫、中醫、西醫、付費者等代表昨日展開健保總額協商會議，其中醫院、基層西醫與付費者代表意見相左，僅有中醫、牙醫達成共識。醫師公會全國聯合會今日指出，配合總統賴清德在健康台灣論壇提出的「888計畫」、「2025消除C肝政策」、衛生福利部114年總額政策目標，就以「強化全人照護與慢性疾病管理」作為前提，規劃114年西醫基層總額成長率方案，提出整體成長率5.5%的草案。醫師公會提到，會中代表堅守醫療價值，確保醫事人力不致短缺，並且維持民眾醫療照護品質作為原則，雖能理解付費者代表有其立場與訴求，不過健保資源有限，因此主張公務預算支應「罕見疾病藥費」、「代謝症候群防治計畫」等項，使其移除健保，也是為了弱勢民眾爭取更大財務的保障，同時避免一般民眾由於健保資源不足影響就醫權益。醫師公會表示，理事長周慶明昨日率領協商代表，攜手付費者代表耗時近3小時協商，歷經雙方各自2次閉門會議，然而付費者代表提出3.999%版本，因與5.5%版本差距過大，雖然亦尊重付費者提出訴求，但以醫師使命守護醫療專業評估民眾所需醫療，實在無法讓步妥協，雙方最終未能達成共識、協商破裂，依照《全民健康保險法》規定，二案併呈送部裁定，期許政府聆聽醫師憂慮民眾醫療資源不足的心聲，給予民眾完善的醫療資源保障。台灣醫院協會今日表示，對於醫院部門健保總額會議無法達到共識，採行兩案併呈報部裁示的結論深表遺憾之意，「今年是全體醫界歷經新冠肺炎百年大疫，最為灰心喪志的一年，醫院面臨大舉出走的醫護同仁，內心是無比的沉重，放眼世界各國的醫界展翅高 飛力求重振發展，台灣的我們卻是在求生存。」針對健保總額會議當中，付費者代表認為弱勢病人被排除、公務預算移花接木、支付衡平不解決等3大歧見，台灣醫院協會說明，所謂的總額精神是在事前議定未來1年的醫療費用支出，在有限的預算當中盡心盡力提供適量的醫療服務滿足國人的醫療需求，「而不是包山包海，任憑總額點值無止盡滑落，將健保財務責任完全轉嫁由醫界承擔。醫院再有底氣也禁不起這長達廿（ㄋㄧㄢˋ，代表數量的「20」）多年的虧損。」台灣醫院協會認為，隨總體經濟的變動，現在的健保給付點數早已追不上飛漲的物價，針對如何穩住醫療快速傾斜的服務量能，決定務實面對成本問題、合理調整給付點數，能讓醫界的勞工都有公平合理的報償，正是為了要解決支付衡平問題，才會提出徹底檢討基本診療章。台灣醫院協會指出，依據健康台灣多場的醫療國事建言改革措施，主張減輕健保負擔，也將公共衛生相關的項目回歸公務預算編列的正途，醫院部門對此經過盤點，參據《罕見疾病防治及藥物法》、《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，都有明文指出，中央主管機關負責編列預算，補助相關經費，支應《全民健康保險法》未能支付的部分。台灣醫院協會說明，原由國民健康署、疾病管制署等單位編列預算的項目包括，C型肝炎防治、罕病、血友病、罕病特材與後天免疫缺乏治療藥費等項，醫院部門不是漠視排除弱勢病人，而是依法行政經由適當的 部會編列預算，並未影響民眾就醫權益。除此之外，台灣醫院協會表示，「塑立靭性醫療，營造健康台灣」是賴清德的重要衛生政策，全體醫院部門竭力希望達成政府交付的任務，而且「健康是投資，不是成本」，整體經濟發展、百行百業的生產力，甚是國家競爭力都與國人的健康息息相關。