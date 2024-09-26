日本「貓島」將迎終結！她創造世界第一貓咪樂園　志工不捨全說了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主要負責照顧島上1百多隻貓咪的，就是被封為「貓媽媽」的紙本直子小姐。（圖／X@aoshima_cat）

▲目前青島上的貓咪都是7歲以上的成貓。（圖／X@aoshima_cat）

貓咪天堂即將走向最孤獨的結局！位於日本愛媛縣大洲市瀬戶內海的「青島」，過去因為島上貓咪數量超級多，因此也獲得「貓島」之名，曾吸引來自全球觀光客朝聖，不過近年來島上居民數量銳減至5人，貓咪也已經全數被結紮，成為無人島的終結時刻也將是青島不得不面對的未來。日本全國有好幾座被稱為「貓島」的小島，其中在大洲市的「青島」則是相對知名度較高的地點，有許多外國遊客特地搭機飛往當地，享受被貓咪包圍的天堂體驗。然而受到日本少子化、高齡化的影響，原本就位於偏遠地區的青島，島上人口數量逐年減少，年輕人搬走、老人家離世，從70年前島上居民有800人，到目前島上只剩下5人，空屋率破9成，只有120隻貓咪與5位島民相互扶持生存著。且從2013年開始，主要負責照顧島上1百多隻貓咪的，就是被封為，她一手包辦了捐贈飼料管理、清理路上貓咪排泄物的大量工作，讓觀光客看到乾淨整潔的青島，也讓當地成為早在2016年，青島人口銳減的問題就已經受到大洲市政府的關注，更有來自日本全國的愛貓人士，不斷詢問著搬遷到島上的事宜，但是負責照顧島上貓咪的貓媽媽與其他島民都語重心長地苦勸「不要搬來」，因為島上的生活真的不方便，除了飲水仰賴船隻外但，到秋季過後浪高導致船隻航行困難，船班可能一週才到島一次，居民到本島購物、就醫都成困難。此外，青島上的貓咪，從2018年10月時就全數進行絕育手術，此後再也沒有小貓誕生，目前島上的貓咪都是7歲以上的成年貓，未來再過幾年，牠們也都將陸續踏上彩虹橋。負責更新青島網路部落格的志工，近期也撰寫了一段沉痛的話語，「」，還是希望在觀光客能在未來這段有限時間內，盡量登島陪伴這些貓咪。