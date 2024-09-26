李珠珢「邊走邊刷牙」雙眼超空洞！台粉一看心疼　韓網友曝真相

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲影片中看到李珠珢邊走邊刷牙，隊友也咬著牙刷放空。（圖／YouTube）

南韓啦啦隊女神李珠珢有著如同AI的神級美貌，憑藉著「三振舞」擄獲一大票粉絲，她7月來台交流後，更有許多台灣球迷為之瘋狂。但她近來頻頻被粉絲發現，在起亞虎的團隊中過得不是很好，現在又有人挖出她過去邊走路邊刷牙，眼神空洞的影片，直呼「是不是太忙了？看了很心疼。」對此，有韓國網友解釋，因為韓國人三餐飯後都會刷牙，加上啦啦隊行程緊湊，她們才會邊走邊刷牙。近來李珠珢和隊友走路的影片被瘋傳，看到她當時穿著啦啦隊制服，身上穿著深藍色外套，走在球場的走廊上，應該是準備上班或是上班期間。不過奇怪的是，她和隊友不是在聊天，而是分別拿著牙刷不斷刷牙，李珠珢當下眼神空洞，隊友也只用嘴巴咬著牙刷，看起來在放空，身邊還有許多球場工作人員經過，由於畫面太奇怪，因此掀起不小討論。不少網友留言表示，「啦啦隊真是一項極限的工作」、「我從未見過有人在公共區域一邊走路一邊刷牙」、「在公共場合走路時刷牙是瘋狂的行為」、「為什麼要邊走邊刷牙？」、「是不是太累了啊？」，對此有韓國網友解釋，是因為韓國人習慣三餐飯後都要刷牙，但他們可能真的工作太忙碌，所以必須邊走路邊刷牙。近來李珠珢太忙、壓力太大相關話題，也受到許多台灣粉絲關注，因為她8月和9月都只有3場應援，日前她還在社群上宣布，因為住院治療，所以9月應援全數取消，再加上她應援時，經常出現「沒靈魂」的空洞眼神，因此網友都相當心疼，紛紛喊「快來台灣吧」、「來台灣應該會更快樂」、「我們需要你，快來吧！」