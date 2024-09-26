不只楊繡惠遭罵賤！胡瓜爆也曾遭轟　喊話徐乃麟：大男人道歉啦

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜直言徐乃麟只是無心之過，絕對不是有意的。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲楊繡惠（左）自從在臉書上爆哭控訴徐乃麟（右）後，事件就像滾雪球般越滾越大。（圖／楊繡惠、徐乃麟 臉書）

楊繡惠日前在臉書上發文，坦言自己在綜藝節目上被X哥飆罵：「妳最賤！」讓她氣到表示再也不會上該節目，而外界發現這名X哥就是知名主持人徐乃麟，引發討論，對此徐乃麟本人也出面回應，表示那都是節目效果，而和兩人在綜藝節目上交手的胡瓜，今（26）日也發表對此事的看法，更表示自己曾經也被罵過這個字眼。胡瓜今天出席媒體餐敘，提到此事，他低調回應：「兩個人都是我的好朋友，應該只是誤會。」更幫忙緩頰，坦言自己也時常被主持搭檔罵類似字眼，更直言徐乃麟只是無心之過：「如果楊繡惠心裡不舒服，男子漢說句道歉也可以，大家在圈子要更團結。」並喊話要徐乃麟道歉：「但如果楊繡惠介意，乃哥大男人嘛，就道歉啦。」楊繡惠昨（25）日在臉書上發出長文：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵你（妳）最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」更直接怒嗆：「不要太過分了，沒上你節目我不會死，還要被羞辱有你在我這，我可以不要來嗎？」對此，徐乃麟表示已經致電給楊繡惠，並透露自己絕不會封殺對方，「我們是很熟的朋友，我才敢開這種玩笑 ，她在演藝圈這麼多年， 會不知道這種效果嗎 ？她以前在野台秀講過那麼下流的話， 不懂她為什麼要因為這句話而這麼生氣？」徐乃麟更透露，楊繡惠當時來錄製《天才衝衝衝》，參加「急中生智」單元，當時楊繡惠答題答不出來，徐乃麟才會隨口說了這句話：「她如果不高興 ，可以錄完以後，私下跟我說，不懂她為什麼要寫臉書？」無奈表示不懂為何對方要走心。後續《天才衝衝衝》也發出聲明，表示已經確認過節目內容，錄影過程非常歡樂，「有關乃哥和繡惠姊錄影的事情，經確認後，當天錄影現場主持人與藝人都相當敬業，錄影氣氛歡樂，沒有任何刻意辱罵的狀況。」