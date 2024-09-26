日本自民黨總裁選舉投票前夕！小泉進次郎夜訪岸田　三強鼎立混戰

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▲自民黨總裁選舉將於27日進行投開票。（圖／美聯社／達志影像）

日本自民黨總裁選舉首輪投票將於明（27）日舉行，目前狀況呈現三強鼎立態勢，一度被視為黨魁熱門人選的前環境大臣小泉進次郎，反倒掉到第3順位。小泉進次郎今晚搶在投票前夕夜訪日本首相岸田文雄，想尋求岸田支持，但兩人具體談話內容並未公布。根據《共同社》報導，小泉進次郎26日晚上與岸田文雄會晤，相關人士透露，小泉進次郎的拜訪旨在尋求岸田支持，但並未分享談話內容。這次自民黨總裁選舉共有9人登記參選創下新高，目前形成前環境大臣小泉進次郎、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前幹事長石破茂三強鼎立態勢，很可能無人在第一輪投票中贏得多數票，若果然如此，則第一輪投票的前兩名候選人將晉級第二輪決選。雖然從一度奪魁呼聲很高到現在聲勢隱隱落居第三，小泉進次郎接受訪問時仍熱情地表示，在投票揭曉前沒人知道最後結果，稱自己會繼續保持專注，「盡我所能直到最後獲勝」。《共同社》報導分析認為，進入第二輪決選已成定局，且屆時因政治獻金醜聞案而沉寂的派閥勢力，可能會再度變得活躍起來。