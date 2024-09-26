2女星拍戲被燈砸中「頭皮炸開」！送醫診斷不能工作了　公司道歉

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▲61歲麻生祐未頸部受傷，被診斷要治療休養2週。（圖／麻生祐未IG）

▲製作公司證實演員被燈砸頭，出面道歉。（圖／HJ控股官網）

日本女星山本美月跟麻生祐未今（26）日晚間傳出受傷消息，據悉是在拍攝Hulu串流平台的戲劇時，燈光設備意外掉落砸中2人的頭部，山本美月頭皮剉開，麻生祐未則是頸部挫傷，緊急送醫後，醫生評估治療需超過一週時間。日本Hulu由「HJ控股」負責營運，製作的戲劇找來33歲山本美月、61歲的麻生祐未主演，今天上午11點25分（日本時間）劇組拍攝時，燈光設備掉落砸中2人頭部，她們緊急被送醫，「HJ控股」隨即發聲明證實並道歉，山本美月、麻生祐未傷況嚴重，拍攝也只好中斷。山本美月高中3年級開始當模特兒，擔任許多雜誌封面人物後被更多人看見，得到了拍攝廣告的機會，也在2011年20歲時拍電視劇出道，代表作包含《聽說桐島退社了》、《殺手寓言》、《完美世界》。麻生祐未是資深老藝人，叔母是歌手奧村智代，前夫是演員永澤俊矢，2人育有一子。她在大學時以「樹由美子」名義參演電影出道，後來才改回麻生祐未，拍寫真再亮相，並成為許多綜藝節目的主持人而受到關注，更因為好體態，獲得「泳裝宣傳女郎」封號，但活動一段時間後，她決定在20歲時暫停演藝事業，赴美留學；2004年宣布結婚生子，漸漸復出演藝圈。關於拍攝中作品的演員受傷一事，9月26日（星期四）上午11點25分左右，「HJ控股株式會社」製作的原創劇拍攝期間，發生了照明設備掉落，導致山本美月小姐與麻生祐未小姐的頭部受傷。在緊急請求救護並在醫療機構進行處置與診斷後，山本小姐被診斷為頭部外傷及頭皮挫傷，需住院治療約1週；麻生小姐則被診斷為頸部挫傷及頭部外傷，需靜養治療約2週。對於此次事故導致山本小姐、麻生小姐及所有相關人士受到傷害，我們深感歉意。今後在製作過程中，我們會澈底強化安全措施，以確保此類事故不再發生。