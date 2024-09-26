富邦江少慶慘遭罕見傷勢「右側胸大肌撕裂傷」！本季確定再度報銷

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江少慶本季報銷！中職富邦悍將投手江少慶在14日僅投1.2局就痛苦蹲地而傷退，富邦悍將球團今（26）日表示，經診斷傷勢為右側胸大肌撕裂傷，將持續與醫師討論治療方式。由於球季進入尾聲，富邦悍將球團今天表示，江少慶經診斷後為右側胸大肌撕裂傷，將持續與醫師討論並於近期決定治療方式，幫助選手健康回歸球場。由於中職本季例行賽進入倒數第2個星期，等於江少慶本季報銷、無法再出賽。江少慶本季僅投4場比賽都是先發、投17局，拿下1勝1敗，防禦率1.59。江少慶本季確定提前報銷，而談到是否能趕上明年的春訓，富邦總教練陳金鋒指出，必須看他治療的狀況。江少慶本季出賽4場，戰績1勝1敗，防禦率1.59。