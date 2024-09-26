中央大學博士班師生檔陳德懷、林裕峯　皆獲教育部師鐸獎

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中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷，以及他的博士班學生、現任桃園市仁和國小教務主任林裕峯，今（26）日獲得總統賴清德親自頒發的師鐸獎，師生檔皆以滿腔熱情專精翻轉教育，落實108課綱強調的自主學習、素養等面向，透過「科技為助，人文為懷」理念影響學子。中央大學表示，陳德懷是台灣推動數位學習的引航者，也是一名具有理念與實踐力的教育家，2019年榮獲行政院科技貢獻獎，還在2020年擔任教育部國家講座主持人，不僅在學術表現卓越，更將他的理念實際落實台灣小學教育，翻轉下一代學習。中央大學指出，陳德懷創辦的「趣創者實驗教育機構」徹底顛覆傳統以「教」為主的教育模式，讓學生在興趣與創造力的驅動之下自主學習，真正體現以「學習者」作為中心的理念，他在近年更以宏觀思維，結合國際數位學習學者共同提出「全球和幸（Global Harwell）」作為「全球共有教育目標」，希望透過教育的力量面對AI無處不在的世界，幫助人類更全球、更和諧、更幸福。中央大學說明，林裕峯投入教職20年，也是數學素養教學的先驅者，獨創「ARPC」教學模組與「玩中學、做中學、說中學、讀中學、寫中學、分享學、服務學」7大創新學習策略，成功翻轉孩子愛上數學，曾獲教育部教學卓越金質獎，他的團隊建置iMath領航家教材資源網，累計全國已逾7萬名教師與家長下載使用。中央大學提到，林裕峯積極推動「同儕教學」，透過「高手牽小手」，培訓高年級學生成為導師，引導低年級、幼兒園學童體驗玩數學的樂趣，其中「小手牽銀手」，推動學生至社區發展協會與長者青銀共學，搭起世代溝通的橋梁。他也認為，每一個學生都是「圓心」，希望協助他們找到「半徑」，一圓屬於自己的夢想藍圖。中央大學表示，師生倆的教育理念高度共鳴 ，透過興趣激發學習動力，並且希望幫助學子創造更公平、更優質的學習環境，而在林裕峯眼中，陳德懷不僅是數位學習領域的領袖，更是關心教育現場發展的學者；陳德懷對於學生的「學」，強調的是好奇與入迷，對於教師的「教」，則是注重榜樣與關懷，這樣的教育理念成為林裕峯推動「教育創新」的中心思想。中央大學指出，陳德懷、林裕峯普遍認為，未來是思維的競爭，可以聚焦在興趣、創造與習慣3個核心觀念，培養孩子「以終為始」的習慣，利用「興趣」激發學習動力，發揮無限的創造力與潛能，成為終身學習者與對社會有所貢獻的人。總統賴清德今日出席頒獎典禮，親自授獎並且表揚陳德懷、林裕峯，師生檔雙雙師鐸獎，也是杏壇罕見的喜訊。