南韓國會通過法案　持有觀看深偽色情內容構成犯罪

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南韓國會今天(26日)通過一項法案，將持有或觀看深偽(deepfake)色情影像的行為視為犯罪，違反者將被判刑或處以罰鍰。偽造色情影像在Telegram群組中廣泛傳播的行為，在南韓引起強烈抗議，不少人呼籲政府採取更嚴厲的懲罰措施。根據這項法案，任何購買、儲存或觀看這類資料的人都可能面臨長達3年的有期徒刑，或被處以高達3,000萬韓圓(2萬2,600美元)的罰鍰。目前根據南韓「性暴力預防和受害者保護法」，製作深偽色情影像並有意散播者，將被判處5年徒刑或課以5,000萬韓圓罰金。新法生效後，無論犯罪者的意圖為何，最高刑期將提高至7年。這項法案將在總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)批准後生效。據韓聯社今天報導，南韓警方今年已處理超過800起深偽性犯罪案件。相較於2021年全年、首次統計得到的156件相比，犯罪事件大幅增加。警方表示，大部分受害者和犯罪者都是青少年。南韓警方本月稍早對Telegram展開調查，以釐清這個加密通訊應用程式是否參與了深偽色情內容的散播。更多中央廣播電臺新聞