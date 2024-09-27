F1台中／全台首場F1賽車9/28登場　直播、活動表、交通接駁整理

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▲Red Bull Racing一級方程式賽車場域圖（圖／取自大玩台中官網）

開幕表演 - 九天民俗技藝團

RB8 1st Round

中場表演 - 血肉果汁機

RB8 2nd Round

中場表演 - 二輪特技車手

RB8 3rd Round

車手巡禮

終場表演 - 頑童 MJ116

▲Red Bull Racing一級方程式賽車交通資訊（圖／取自大玩台中）

▲Red Bull Showrun Taichung於台中市政路周邊將有交通管制。（圖／取自Red Bull Showrun Taichung官網）

台灣首場Red Bull Showrun Taichung國際級賽車將於明天9月28日登場，可親眼目睹真正的Red Bull Racing一級方程式賽車，還有最頂尖的車手，親自示範甩尾、近距離加速、原地燒胎等精彩招式。活動地點就在台中市政路前將封街展演，現場還有邀請歌手表演。《NOWnews今日新聞》整理活動時程表、交通管制與接駁，以及直播平台，相關資訊一文掌握。2024年9月28日（六）臺中市政路前（封街展演）📍「（請預留足夠時間入場，將有兩道驗票關卡）Red Bull邀請台中知名的九天民俗技藝團來揭開序幕。另外，發跡於台中、曾獲得2022金曲最佳樂團的血肉果汁機擔任中場表演嘉賓。而台灣饒舌天團頑童MJ116也擔任活動大使，並為Red Bull Showrun打造主題曲《Champagne Shower》，且於活動尾聲登台表演。🔴「由於現場將會進行交管封路，周遭停車場將都暫停開放，鼓勵各位搭乘大眾交通運輸工具前往會場，請提早出門，避免錯過精彩表演。：購買Ｎ區的民眾於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。：購買Ｓ區的於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。如自行開車前往之觀眾無法就近停車，可將車輛停於水湳大型停車空間， 包含創研21、創研22、創研26與中央公園南側停車場，並於經貿大鵬路口搭乘接駁車前往會場。🔴「管制市政路（介於文心路至黎明路），市政路雙向快、慢車道，禁止通行，惠文路、惠政街、惠中路、惠文五街、惠來路、河南路及朝富路皆雙向車道，禁止通行。📍持有居民通行證者，9月28日（六）12:00至15:00（活動期間）全面禁止通行，其餘時段依現場交管指揮通行。為確保人行道、住戶通道暢通，市政路段（介於惠文路至朝富路）的雙向人行道、機車停車格，於9月27日（五）22:00至9月28日（六）15:00，機車禁止行駛停放，市政路雙向慢車道部分也禁止停放汽、機車。🔴「TVBS 42歡樂台中華電信MOD