射擊／頂著奧運銅牌與世界第1雙重光環出賽　李孟遠：把自己歸零

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頂著奧運銅牌與最新世界排名第1的雙重光環，是否會感受更大的壓力。2024年台北國際射擊大獎賽在桃園公西靶場進行男女定向飛靶資格賽，中華隊由巴黎奧運銅牌李孟遠領軍，共有9名男女選手參賽，年齡最小的宋云嘉只有16歲，目前就讀新北林口高中。李孟遠在2010年廣州亞運以16歲成為中華隊最年輕選手，但直到今年才首度取得奧運資格，出賽之前不是重點奪牌選手，並沒有受到太多關切，沒想到他締造歷史，成為中華隊第1位在奧運拿下射擊獎牌的選手。一戰成名，李孟遠返台後邀約活動與媒體專訪變多，也讓他的生活發生變化。對於外界的邀約或採訪，上周在希臘舉行的大獎賽，這是李孟遠奧運之後第1項國際大賽，他已感受前所未有的壓力，最後以第4名收場。沒想到返台之後，ISSF（國際射擊運動總會）日前公佈定向飛靶最新世界排名，李孟遠取代今年拿下第4面奧運金牌，也是他的偶像美國名將漢考克（Vincent Hancock），從第5一舉躍升第1。「他（漢考克）的成績在那，大家不得不尊敬他，我一直把他當成學習的目標。」李孟遠不諱言，過去在國際賽遇到漢考克或其餘世界頂尖選手，難免會心生畏懼，但去年下半年開始，他在國際賽的成績幾乎都前幾名，想法已有不同。「以前只是想接近他，今年開始想要超越他。」只是李孟遠並沒有想到這一天來得這麼快。