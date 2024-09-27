楊繡惠被罵賤再發聲！自嘆沒要徐乃麟道歉：我不是什麼咖承受不起

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▲楊繡惠（左）與徐乃麟（右）在遊戲環節鬥嘴，但卻因徐乃麟的一句「妳最賤」，讓楊繡惠內心相當受傷。（圖／楊繡惠、徐乃麟IG）

▲《天才衝衝衝》製作單位發出聲明，表示已經確認過節目內容，錄影現場非常歡樂。（圖／天才衝衝衝臉書）

女星楊繡惠近日突在臉書訴苦，說自己上節目被主持人罵：「妳最賤！」讓她氣到直呼再也不會去這個節目。而該節目被挖出就是《天才衝衝衝》，主持人徐乃麟也強勢回應：「人言可畏，人云亦云， 我為什麼要道歉？」針對外界的關心，楊繡惠昨（26）日深夜也再度於臉書發文，她曝光自己的心聲及與母親的對話，強調自己也沒有想要對方道歉：「真的不用，我不是什麼咖，我也承受不起」，讓粉絲看了相當心疼。楊繡惠昨晚再度於臉書發文，回應和徐乃麟之間的紛爭，她曬出與記者的對話，表示當天晚上錄影結束回到家，媽媽看她臉色不對就問她怎麼了？楊繡惠說自己在節目上被罵「妳最賤」有點難過，讓媽媽生氣的說：「妳哪裡賤？為什麼要這樣說呢？」楊繡惠擔心媽媽生氣血壓飆高，只好安撫媽媽：「沒事啦！我以後不要去就好」，媽媽則繼續怒罵：「妳怎麼不問她『我哪裡賤？』」楊繡惠只能不停安慰媽媽自己沒事，她也直言：「我一向都喜歡皆大歡喜，難過我一個人難過就好」。楊繡惠表示自己沒有想出面受訪，只希望事情趕快過去：「我沒有要他跟我道歉，真的不用，我不是什麼咖，我也承受不起」。楊繡惠說她本來就是報喜不報憂的個性，父母親一個90歲、一個86歲都相當高齡，因此她不希望爸媽再為她擔心。針對楊繡惠與徐乃麟錄影發生的衝突，《天才衝衝衝》製作單位昨日也公開回應：「經確認後，當天錄影現場主持人與藝人都相當敬業，錄影氣氛歡樂，沒有任何刻意辱罵的狀況，大家都是為了提供觀眾最歡樂最有趣的節目內容，感謝大家對節目的關注與支持。」網友看了則各持己見留言，「雖然沒有任何刻意辱罵的狀況，但每個人感受不同，如果造成對方不舒服，那就好好處理一下吧」、「其實乃哥改很多了，有時候真的是效果」、「有時候只是效果，繡惠姐走心了」。