雙颱接力生成！山陀兒「恐達中颱」離台灣超近　下週一起風雨最劇

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「TD21」預計在今晚就會增強為颱風，搶先取名為燕子，但隨後很快就會減弱。「TD22」則在明日清晨前後，也會增強為颱風，取名為「山陀兒」，將對台灣造成影響。（圖／中央氣象署）

▲未來一週的水氣依舊偏多，降雨熱區在北台灣、東半部，尤其下週一起天氣特別不穩定，要留意異常降雨出現。（圖／中央氣象署）

西北太平洋2個熱帶性低氣壓預計將發展成颱風，氣象專家林得恩透露，熱帶性氣低壓TD21預計今（27）日晚間增強為颱風「燕子」，另一個則預估在明日清晨前後，增強為颱風「山陀兒」，其中山陀兒颱風將會對台灣造成影響，一旦成颱就有發布海上颱風警報的機會，最明顯風雨將落在9月30日（一）至10月2日（三）。氣象專家林得恩今日在「林老師氣象站」臉書粉專發文，他表示目前西北太平洋存在2個熱帶性低氣壓，分別為「TD21」及「TD22」，其中「TD21」預計在今晚就會增強為颱風，搶先取名為燕子，但隨後很快就會減弱。「TD22」則在明日清晨前後，也會增強為颱風，取名為「山陀兒」，而山陀兒對台灣將會造成影響。山陀兒颱風生長環境條件相當優渥，評估未來強度至少在中度颱風以上，7級暴風圈半徑也至少在150公里或以上，由於位置距離台灣非常近，一旦發展成颱，就有發布海上颱風警報的機會。林得恩指出，由於環境導引的駛流場並不明確，山陀兒的速度非常緩慢，延長對台灣造成影響的時間。未來路徑方面，9月29日（日）之後，山陀兒向北分量增加，會一路朝著台灣東部海面前進，預計最明顯的風雨將落9月30日（一）至10月2日（三），直到10月3日（四）之後，颱風才會逐漸遠離。至於今日天氣，中央氣象署表示，今日東北風影響及水氣增多，台灣北部、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。明日受到東北風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，台灣北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部較大雨勢發生的機率。