曾當眾打余天一巴掌！張善為住院神隱11年：一直到現在我還很愧疚

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張善為說自己曾在節目上打了余天一巴掌，讓他一直深感愧疚。（圖／我愛貓大YouTube）

▲張善為在2000年靠電視劇《麻辣鮮師》走紅，搞笑活潑形象深植人心。（圖／張善為臉書）

▲張善為消失螢光幕11年，住院專心治療疾病，演藝工作完全停擺。（圖／張善為臉書）

49歲男星張善為在2000年出道，靠著電視劇《麻辣鮮師》的「蝌蚪」一角走紅，還當過兒童台的「黑皮哥哥」，也主持過節目《快樂星期天》、《完全娛樂》等，本來星途一片光明，但卻在2013年因病癱瘓，從此神隱11年專心治療。當初張善為活躍於電視機前時，曾帶給觀眾許多笑料，他也曾自爆自己打過余天大哥一巴掌、弄掉鳳飛飛的帽子、拿拖鞋打康康，坦言這3件事讓過意不去：「一直到現在我還很愧疚」。張善為過去曾在節目《康熙來了》分享自己年少不懂事，衝動犯下的錯，他就說有3件事讓他心裡一直都蠻難過的，這3件事分別就是打了余天一巴掌、弄掉鳳飛飛的帽子、用拖鞋打康康。張善為還原當時情況，表示某次在節目上大家聊到余天愛打別人巴掌做效果，開始慫恿張善為說他「不敢打余天」，張善為沉不住氣，真就抬手給了余天一巴掌，讓全場都嚇壞，錄影結束後張善為也立刻衝去向余天道歉，他很怕余天會發怒，但余天只是擺擺手就讓他離開，沒多說什麼，展現了演藝圈大哥的肚量。張善為和小燕姐主持《快樂星期天》時，也一起接待過「帽子歌后」鳳飛飛，張善為說他當時太開心了，衝上去要跟鳳飛飛打招呼，卻不小心把對方最重視的帽子撞掉，讓他嚇得連連道歉，小燕姐也罵他：「張善為你想死啊，萬一鳳飛飛是禿頭怎麼辦？」張善為說當時鳳飛飛從沒有在鏡頭前把帽子拿下來過，被他撞掉後才知道，鳳飛飛帽子底下是梳得很整齊的馬尾，讓張善為笑說：「好像小女孩」。至於為何拿拖鞋打康康，張善為說因為自己以前主持《完全娛樂》時，和另一名男主持人經常打打鬧鬧製造效果，後來他也習慣了這套錄影模式，某次他上康哥的節目，一時失手就拿拖鞋打了康康的頭，他說雖然康康沒有生氣，但他事後也有跟對方道歉，並對此事感到很內疚。最後，張善為也在節目上自嘲：「所以我現在就是不太有人敢找我主持節目」，讓現場來賓聽到都笑翻。近年來張善為為了專心治療疾病，已經消失演藝圈11年之久，他臉書最近一次更新貼文是在2013年的時候，當時他堅強回應外界關心：「等我站起來！我的長輩好友們，妳你們的祝福加油打氣我都收到了，謝謝大家，真的。現在的我還在為動根腳趾頭努力著」。據了解，張善為因為錄影時曾做「蛙人搶背」的動作傷到脖子，後來瘀血凝聚成血塊壓迫脊椎神經，導致他必須開刀治療，至今疑似都還在癱瘓中，近況鮮少有人知道。