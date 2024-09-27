林右昌罷樑前寫千字文！郭正亮爆「他害怕了」：真面目漸被認清

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民進黨秘書長林右昌於罷樑前在臉書寫下千字文，稱他留下近20年最好的財政、改變基隆的政績與完整建設藍圖，但卸任2年來很多事情變得不一樣，「可想而知一定發生了什麼」。對此，前立委郭正亮表示，「林右昌出手是怕，他是民進黨秘書長又是前基隆市長，如果開出來的票很難看怎麼辦？因為現在是逆風在玩，這個基本上已經越玩越沒氣了」。基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日登場。根據《TVBS民調中心》最新民調顯示，有40%的民眾表示會投不同意罷免，會投同意罷免的則有25%的民眾，另外有22%的人不會去投票，以及還有13%尚未決定。郭正亮26日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，林右昌身為民進黨秘書長又是前基隆市長，他出手是怕如果開出來的票很難看怎麼辦？因為現在是逆風在玩，基本上已經越玩越沒氣了，「林右昌一定要向賴清德表示他努力到最後一刻，因為他的前途都寄望賴清德對他的看法」。郭正亮續指，此次罷免，謝國樑根本沒什麼仇恨值，且官司也勝訴，大家逐漸認清了真面目，「還有一個是天意，就是民眾黨有點火大，因為柯文哲被打壓，基隆市副市長是民眾黨籍的邱佩琳，他們也覺得民進黨過頭了，大家也都知道是一個連動的指標，這個之後就是各地的立委罷免，明年2月1日就開始了，我覺得大家心裡有警覺」。