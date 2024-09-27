亞馬遜取消在家上班！要求1週去公司5天　調查：73%員工考慮離職

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▲新冠疫情期間，許多企業都允許員工在家工作，避免疾病傳染，這種模式在疫情後仍受到廣泛歡迎，不少人都希望維持相對靈活的工作型態。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

美國零售巨擘亞馬遜（Amazon）日前宣布取消在家上班，預期明年起全面要求員工，每週回辦公室5天，比先前要求的3天還要嚴格，執行長賈西（Andy Jassy）聲稱，此舉能協助員工「創造、合作、與彼此建立足夠的聯繫」，最終重拾合作與互動的能力。不過調查顯示，此政策宣布後，有高達73%的員工考慮離職。根據財經外媒《CNBC》報導，匿名求職評論網站「Blind」對2585名亞馬遜員工進行調查，其中73%的人表示，正在考慮尋找新工作；80%的人還透露，知道身邊有同事有意離職，認為這項政策只會打擊士氣，並會對受益於遠距、混合模式靈活性的父母和照顧者，產生不成比例的影響。有專家指出，亞馬遜此舉，不排除是想透過嚴格的出勤政策，讓員工主動請辭，從而避免解僱成本的一種手段。報導提到，許多亞馬遜員工都希望領導階層能夠重新考慮，甚至打算拿內部調查的結果，去與執行長等高層分享：「希望讓他們清楚了解這項政策對員工的影響，包括問題和解決方案」。不過值得注意的是，去年2月，也曾有一群亞馬遜員工向領導層發送一份長達6頁的備忘錄，表達了對公司政策的擔憂，但遭到駁回，當時亞馬遜剛宣布每週需去辦公室3天。