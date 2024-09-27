新北本土案群聚擴大！「登革熱症狀」一次看　1情形死亡率達50%

新北市本土登革熱群聚案擴大，衛生福利部疾病管制署23日宣布新增2例，多數患者有腹瀉、嘔吐等非典型症狀，目前已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施。登革熱典型症狀包含突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等，但若發展至登革熱重症，且沒及時就醫治療，死亡率恐達50%。
疾管署23日公布台灣新增3例本土登革熱病例，分別為20多歲男性、50多歲女性和70多歲女性，發病日介於9月16至20日，2例居住在新北市新店區新和里，1例居住在中和區興南里，症狀包含發燒、頭痛、肌肉痛、後眼窩痛、腹瀉、噁心嘔吐等。
55名密切接觸者也隨即被匡列，目前無症狀，也已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施。疾管署指出，由3名個案活動史與9月19日花蓮縣本土登革熱個案有重疊，高度懷疑為同一起群聚案件。
🟡登革熱前驅期症狀
典型登革熱的潛伏期約為3至14天，通常為4至7天，在發燒前數小時至12小時，可能有頭痛、厭食、背痛、僵硬、臉部潮紅及蕁麻疹等前驅症狀。
🟡登革熱典型症狀
典型登革熱的症狀包含突發性的高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等，紅疹會先出現在胸部及軀幹，而後擴散至四肢和臉部。
🟡登革熱重症：登革出血熱、登革休克症候群
登革熱分為四種病毒型別，第一次感染其中一型發病後，人體可能會對該型病毒終身免疫。但若又感染到不同型的登革熱時，可能會發生「出血性登革熱」，徵兆與典型登革熱症狀類似，包含發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、全身倦怠、情緒顯得煩躁不安等。
但出血性登革熱會有明顯出血現象，例如皮下點狀出血、腸胃道出血、子宮出血、血尿等，當出血過多，可能會導致四肢冰冷、脈搏加快、血壓下降，甚至休克，稱之為「登革休克症候群」，若沒及時就醫治療，死亡率可達50%。
🟡登革熱會傳染嗎
登革熱主要傳播方式為人與病媒蚊的傳播循環，台灣重要的病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，人體被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬，就有可能受到感染。而病媒蚊叮咬登革熱傳染期病人後，也會被病毒感染，再叮咬他人就會造成社區中的傳播。但登革熱人傳人的案例十分罕見，僅孕婦可能會垂直傳染給胎兒，造成胎兒早產、低出生體重和死亡。
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55名密切接觸者也隨即被匡列，目前無症狀，也已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施。疾管署指出，由3名個案活動史與9月19日花蓮縣本土登革熱個案有重疊，高度懷疑為同一起群聚案件。
🟡登革熱前驅期症狀
典型登革熱的潛伏期約為3至14天，通常為4至7天，在發燒前數小時至12小時，可能有頭痛、厭食、背痛、僵硬、臉部潮紅及蕁麻疹等前驅症狀。
🟡登革熱典型症狀
典型登革熱的症狀包含突發性的高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等，紅疹會先出現在胸部及軀幹，而後擴散至四肢和臉部。
🟡登革熱重症：登革出血熱、登革休克症候群
登革熱分為四種病毒型別，第一次感染其中一型發病後，人體可能會對該型病毒終身免疫。但若又感染到不同型的登革熱時，可能會發生「出血性登革熱」，徵兆與典型登革熱症狀類似，包含發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、全身倦怠、情緒顯得煩躁不安等。
但出血性登革熱會有明顯出血現象，例如皮下點狀出血、腸胃道出血、子宮出血、血尿等，當出血過多，可能會導致四肢冰冷、脈搏加快、血壓下降，甚至休克，稱之為「登革休克症候群」，若沒及時就醫治療，死亡率可達50%。
🟡登革熱會傳染嗎
登革熱主要傳播方式為人與病媒蚊的傳播循環，台灣重要的病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，人體被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬，就有可能受到感染。而病媒蚊叮咬登革熱傳染期病人後，也會被病毒感染，再叮咬他人就會造成社區中的傳播。但登革熱人傳人的案例十分罕見，僅孕婦可能會垂直傳染給胎兒，造成胎兒早產、低出生體重和死亡。