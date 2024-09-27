新北本土案群聚擴大！「登革熱症狀」一次看　1情形死亡率達50%

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▲疾病管制署副署長羅一鈞及新北市政府衛生局陳潤秋局長至疫情風險區視察登革熱防治現況。（圖／衛生福利部疾病管制署提供）

▲出血性登革熱徵兆與典型登革熱症狀類似，包含發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、全身倦怠、情緒顯得煩躁不安等。（示意圖／記者陳明中攝）

新北市本土登革熱群聚案擴大，衛生福利部疾病管制署23日宣布新增2例，多數患者有腹瀉、嘔吐等非典型症狀，目前已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施。登革熱典型症狀包含突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等，但若發展至登革熱重症，且沒及時就醫治療，死亡率恐達50%。疾管署23日公布台灣新增3例本土登革熱病例，分別為20多歲男性、50多歲女性和70多歲女性，發病日介於9月16至20日，2例居住在新北市新店區新和里，1例居住在中和區興南里，症狀包含發燒、頭痛、肌肉痛、後眼窩痛、腹瀉、噁心嘔吐等。55名密切接觸者也隨即被匡列，目前無症狀，也已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施。疾管署指出，由3名個案活動史與9月19日花蓮縣本土登革熱個案有重疊，高度懷疑為同一起群聚案件。典型登革熱的潛伏期約為3至14天，通常為4至7天，在發燒前數小時至12小時，可能有頭痛、厭食、背痛、僵硬、臉部潮紅及蕁麻疹等前驅症狀。典型登革熱的症狀包含突發性的高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等，紅疹會先出現在胸部及軀幹，而後擴散至四肢和臉部。登革熱分為四種病毒型別，第一次感染其中一型發病後，人體可能會對該型病毒終身免疫。但若又感染到不同型的登革熱時，可能會發生「出血性登革熱」，徵兆與典型登革熱症狀類似，包含發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、全身倦怠、情緒顯得煩躁不安等。但出血性登革熱會有明顯出血現象，例如皮下點狀出血、腸胃道出血、子宮出血、血尿等，當出血過多，可能會導致四肢冰冷、脈搏加快、血壓下降，甚至休克，稱之為「登革休克症候群」，若沒及時就醫治療，死亡率可達50%。登革熱主要傳播方式為人與病媒蚊的傳播循環，台灣重要的病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，人體被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬，就有可能受到感染。而病媒蚊叮咬登革熱傳染期病人後，也會被病毒感染，再叮咬他人就會造成社區中的傳播。但登革熱人傳人的案例十分罕見，僅孕婦可能會垂直傳染給胎兒，造成胎兒早產、低出生體重和死亡。