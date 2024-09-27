揭美國最多的死刑是這方式　他酸：台灣要效法取經嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀

37名死囚聲請「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭20日做出合憲解釋，但須限縮適用範圍，對判死設下重重關卡，遭質疑形同「實質廢死」。對此，作家「漂浪島嶼」質疑，「台灣以美國馬首是瞻，凡事效法美國。但是在死刑、核能等上，就不愛搬美國當標竿。」漂浪島嶼26日在臉書以「廢死不敢提的美國」發文指出，台灣以美國馬首是瞻，凡事效法美國；但是在死刑、核能等上，就不愛搬美國當標竿。美國各州自訂死刑制度，31個州保有死刑，各種重大犯罪可判死刑。特別是美國軍法中，針對臨陣脫逃、兵變和通敵，以及刑法的間諜罪，都可以判死刑，台灣抗中應該喜歡。漂浪島嶼續指，死刑的執行上，美國從早期斬首、絞刑、槍決，到現今有電椅、毒氣室、注射死刑、氣體窒息等處決手段，方式多樣不斷演進。但是美國最多的死刑，算是街頭正法，警方一旦遇上槍擊嫌犯，大概都是直接擊斃，省掉漫長的法律程序。漂浪島嶼最後質疑，「要向美國取經嗎？」