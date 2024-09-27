教師節7-11拿鐵10元！國際咖啡日美式買10送10　全家冰淇淋買1送1

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▲國際咖啡日優惠，7-11自9月27日起大杯美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）

▲7-11指定品項第二杯10元，包含精品生椰厚拿鐵、水果茶。（圖／7-11提供）

▲7-11國際咖啡日美式買10送10、特大杯拿鐵買10送6。（圖／7-11提供）

▲7-11國際咖啡日加碼，大杯精品美式、馥芮白買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11行動隨時取自9月25日至9月30日推出CITY指定系列買8送4。（圖／7-11提供）

▲「全家康康5」9月27日至9月29日限時三天。（圖／業者提供）

▲全家大杯拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1，或單杯特價29元。（圖／業者提供）

▲萊爾富Hi café 大杯系列特濃美式或特濃拿鐵，享同品項冰熱任選買一送一。（圖／萊爾富提供）

▲美廉社濃萃系列美式或拿鐵（原價50元/60元）同品項買1送1，自備環保杯再省5元。（圖／美廉社提供）

明（28）日歡慶教師節，各大超商咖啡優惠今起開跑，包括7-11自9月27日起美式、厚乳拿鐵買2送2，還有精品生椰厚拿鐵、黑糖珍珠撞椰奶第2杯只要10元開喝；還有APP行動隨時取9月30日至10月6日，連續7天都有特大杯美式買10送10、特大拿鐵買10送6。全家則是今（27）日起開跑康康五優惠，杜老爺曠世奇派草莓大雪糕買一送一。◾大杯美式咖啡買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.4折（原價120元、特價65元）◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾冰黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）◾特大杯美式買10送10（每日限量2萬組），5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買10送6（每日限量2萬組），6.3折（原價70元、特價44元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾CITY PRIMA精品冰燕麥拿鐵／精品生椰厚拿鐵任選4杯240元，（原價110元、特價60元）◾濃萃美式／拿鐵任選買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯精品拿鐵／精品美式任選買8送4，6.7折（原價110元、特價74元）◾大杯冰燕麥拿鐵任選買8送4，6.7折（原價75元、特價51元）◾風味系列指定冰飲任選買8送4，6.7折（原價65元、特價44元）◾英式紅茶／四季春青茶任選買8送4，6.7折（原價35元、特價24元）◾杜老爺曠世奇派草莓大雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾UCC無糖咖啡買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾舒味思萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰寒天甘蔗檸檬／特大冰凍凍好喝奶茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）