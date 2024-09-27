被大谷翔平敲出致勝安！教士左投Morejon好無奈：我尊重他的天賦

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▲隨著大聯盟例行賽進入尾聲，道奇日籍球星大谷翔平打擊手感越來越火燙，近7戰打擊率破7成，有望率領道奇奪得國聯西區冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平單季130得分，追平一朗紀錄，開心大吼（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇近期在主場展開與聖地牙哥教士隊的三連戰交手，而道奇昨日在以4：3驚險勝出後，目前魔術數字已降至M2，今（27）日只要再擊敗教士，就能夠在國聯西區封王。而昨日比賽道奇日籍巨星大谷翔平在6局下面對教士左投Adrian Morejon，他則是一棒敲出致勝安打，昨日比賽6局下半道奇在2出局攻佔一二壘時，教士這時派上左投Adrian Morejon來面對大谷翔平，希望他能夠發揮出「左投剋左打」的優勢，並拆彈解決危機，，教士後續反撲無力，終場就以3：4一分之差輸球。而根據美媒報導，賽後Adrian Morejon談到與大谷翔平在6局下的對決，Morejon也表示對於他的尊敬：「而該打席Adrian Morejon在取得球數2好1壞領先後，第4球投出一顆相當接近好球帶的96.4英哩伸卡球，主審最終則判定為壞球，Morejon對此則表示：「大谷翔平日前締造大聯盟史無前例的「50轟、50盜」壯舉，目前個人累積53轟、56盜，本季有望再將紀錄推進至「55-55」，