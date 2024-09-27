被大谷翔平敲出致勝安！教士左投Morejon好無奈：我尊重他的天賦

MLB美國職棒洛杉磯道奇近期在主場展開與聖地牙哥教士隊的三連戰交手，而道奇昨日在以4：3驚險勝出後，目前魔術數字已降至M2，今（27）日只要再擊敗教士，就能夠在國聯西區封王。而昨日比賽道奇日籍巨星大谷翔平在6局下面對教士左投Adrian Morejon，他則是一棒敲出致勝安打，稍早Morejon受訪時也只能佩服，並表示：「我非常尊重他的天賦。」
大谷昨6局下敲出致勝安打 道奇4：3險勝教士
昨日比賽6局下半道奇在2出局攻佔一二壘時，教士這時派上左投Adrian Morejon來面對大谷翔平，希望他能夠發揮出「左投剋左打」的優勢，並拆彈解決危機，結果最終仍被大谷一棒敲出中外野安打，送回壘上跑者，道奇攻下致勝分，教士後續反撲無力，終場就以3：4一分之差輸球。
Morejon稱大谷是優秀打者 自己只專注在投球策略
而根據美媒報導，賽後Adrian Morejon談到與大谷翔平在6局下的對決，Morejon也表示對於他的尊敬：「我非常尊重他（大谷翔平）的天賦，他是一名相當優秀的打者，我當時在場上只專注在我的投球策略，並想辦法讓能夠解決他，只可惜最終並未成功。」
而該打席Adrian Morejon在取得球數2好1壞領先後，第4球投出一顆相當接近好球帶的96.4英哩伸卡球，主審最終則判定為壞球，Morejon對此則表示：「那顆球確實非常接近好球帶，但我認為是壞球沒錯，裁判做出了正確的判決。」
大谷翔平日前締造大聯盟史無前例的「50轟、50盜」壯舉，目前個人累積53轟、56盜，本季有望再將紀錄推進至「55-55」，且大谷如今只要再跑出1次盜壘成功，就能打破過去由鈴木一朗所創下的大聯盟日籍球員單季最多盜的紀錄。
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昨日比賽6局下半道奇在2出局攻佔一二壘時，教士這時派上左投Adrian Morejon來面對大谷翔平，希望他能夠發揮出「左投剋左打」的優勢，並拆彈解決危機，結果最終仍被大谷一棒敲出中外野安打，送回壘上跑者，道奇攻下致勝分，教士後續反撲無力，終場就以3：4一分之差輸球。
Morejon稱大谷是優秀打者 自己只專注在投球策略
而根據美媒報導，賽後Adrian Morejon談到與大谷翔平在6局下的對決，Morejon也表示對於他的尊敬：「我非常尊重他（大谷翔平）的天賦，他是一名相當優秀的打者，我當時在場上只專注在我的投球策略，並想辦法讓能夠解決他，只可惜最終並未成功。」
而該打席Adrian Morejon在取得球數2好1壞領先後，第4球投出一顆相當接近好球帶的96.4英哩伸卡球，主審最終則判定為壞球，Morejon對此則表示：「那顆球確實非常接近好球帶，但我認為是壞球沒錯，裁判做出了正確的判決。」
大谷翔平日前締造大聯盟史無前例的「50轟、50盜」壯舉，目前個人累積53轟、56盜，本季有望再將紀錄推進至「55-55」，且大谷如今只要再跑出1次盜壘成功，就能打破過去由鈴木一朗所創下的大聯盟日籍球員單季最多盜的紀錄。