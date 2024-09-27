MLB／比爛的！天使慘遭大聯盟爐主白襪橫掃　寫隊史史上最糟戰績

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MLB美國職棒洛杉磯天使本賽季在走了日籍巨星大谷翔平、且傷了當家球星「神鱒」Mike Trout後，戰績相當慘澹，近期他們前往芝加哥踢館大聯盟爐主白襪，雙方展開三連戰交手，未料前2戰皆以輸球坐收的天使隊，洛杉磯天使近期前往芝加哥白襪主場踢館，雙方展開3連戰交手，而過去2戰的結果對於天使來說相當可惜，今日天使則要試圖避免吞下3連敗，也要拒絕寫下難堪紀錄，未料此戰他們最終慘遭白襪投手群接力封鎖，團隊全場僅敲出6支零星安打，終場就以0：7遭到對手完封。至於目前為大聯盟爐主的白襪隊，三連戰在橫掃天使過後，目前戰績則來到了39勝120敗，系列賽最終戰他們則將前往底特律交手老虎隊。若白襪能夠再接再厲完成橫掃，那麼將能夠避免獨居大聯盟近百年來戰績最爛球隊，不過這顯然有一定難度。