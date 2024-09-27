2024東港迎王平安祭典9/28登場　進度表、路線圖、東隆宮交通整理

隨著琉球迎王順利於9月9日圓滿落幕，「甲辰正科東港迎王平安祭典」將於明（28）日登場，為期8天7夜。東隆宮除了早先的進度表之外，也公告遶境路線圖（按此）。另外，因應期間人、車潮，屏東縣政府交通旅遊處也公布周邊停車格等交通資訊。《NOWnews今日新聞》整理東港迎王平安祭典由來、8天7夜進度表與東隆宮的周邊交通資訊一次看。
🔴「東港迎王平安祭典」由來與特色
東港迎王平安祭典其特色在於「迎王」與「平安祭典」，也因此民間多將其與「送王」王醮當中具代表性的西港刈香做一比較，有「北西港，南東港」的說法。東港迎王的主廟為東港鎮的東隆宮，主祀為溫府千歲。
東港迎王平安祭典在2010年榮獲行政院文化部核定為國家級重要民俗文化資產，不僅是東港地方信仰精神的展現，也緊扣東港地方文化發證，更是許多人推薦「一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典」。
祭典為八天七夜，大致程序為角頭職務抽籤輪任（會在上一屆送王後第3天就抽籤決定）⭢造王船（迎王祭典前2年開始建造）⭢中軍府安座⭢進表⭢王府上樑、設置代天府⭢請王⭢過火⭢出巡繞境⭢祀王⭢遷船⭢王船法會、王船添載⭢宴王⭢送王。
而活動最高潮在「送王船」，王船在信徒恭送下，迎王船離開東隆宮，在信徒鞭炮歡送下點燃王船周遭的鞭炮，將王船火化，也結束迎王祭儀。
🔴2024「東港迎王平安祭典」迎王日程表
國曆9月28日（六） 請王(請水)、過火
‧中午12點進行請水（請王）儀式（地點在鎮海公園）
‧晚上7點左右千歲爺過火（地點在東隆宮）
‧晚上9點左右入府安坐、各宮廟拜廟（地點在東隆宮）
本次首次將請水路線分為A、B兩條路線。A路線將行經鎮海宮、福安宮、朝隆宮等，沿著堤防再繞回東隆宮入廟；B路線則往嘉蓮宮方向，再繞回東隆宮。
另外，迎王(請水)有5大禁忌：
1.嚴禁攀爬請水臺等科儀設備
2.請勿擋住闖入頭籤、王駕動線
3.請勿觸摸神轎、神器
4.遶境時，請起身恭迎千歲
5.拜廟時，勿站在香爐正後方拍攝
國曆9月29日（日） 遶境北區
國曆9月30日（一） 遶境南區
國曆10月1日（二） 遶境中區
國曆10月2日（三） 遶境農區
國曆10月3日（四） 拜王、王船法會
國曆10月4日（五） 遷船遶境、和瘟押煞
國曆10月5日（六） 送王
‧凌晨2點七角頭請王令上轎，將神轎及王船前往送王地（地點：東隆宮、鎮海公園）
‧凌晨2點至5點左右，立桅、揚帆、送王（地點：鎮海公園）
🔴2024「東港迎王平安祭典」停車資訊
依東隆宮祭典順序進度表，10月4日中午12時遷船啟行遶境。交旅處表示，王船出牌樓、陸上行舟為重頭戲，觀賞遷王船最佳位置，建議可擇東隆宮廣場、中山光復路口、成功路抽水站旁堤防及鎮海路鎮海宮附近，來訪香客可將車輛停於各停車場。為免陷入車陣，建議上午11時起至夜間，3輪以上車輛儘量勿駛入東港鎮內遶境熱區。
交旅處指出，因應民眾參與迎王祭典停車需求，鎮內包含「東港中山路立體停車場」、「東港行政中心立體停車場」、「東港中山路平面停車場」及中正路與光復路路邊停車格等，共計752格小型車停車格供車輛停放。
屏東交旅處提及，東港迎王平安祭典期間人、車潮眾多，每天公車及小黃公車配合遶境路線行駛路線，也將有所調整，因遶境活動無法精確掌握會影響的路段或時段，各公車路線行駛期間如遇遶境隊伍將機動繞道行駛，另外，東港鎮部分YouBike租賃站也將配合活動期間暫停營運，詳細資訊可上各客運業者官網查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
東港迎王平安祭典其特色在於「迎王」與「平安祭典」，也因此民間多將其與「送王」王醮當中具代表性的西港刈香做一比較，有「北西港，南東港」的說法。東港迎王的主廟為東港鎮的東隆宮，主祀為溫府千歲。
東港迎王平安祭典在2010年榮獲行政院文化部核定為國家級重要民俗文化資產，不僅是東港地方信仰精神的展現，也緊扣東港地方文化發證，更是許多人推薦「一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典」。
祭典為八天七夜，大致程序為角頭職務抽籤輪任（會在上一屆送王後第3天就抽籤決定）⭢造王船（迎王祭典前2年開始建造）⭢中軍府安座⭢進表⭢王府上樑、設置代天府⭢請王⭢過火⭢出巡繞境⭢祀王⭢遷船⭢王船法會、王船添載⭢宴王⭢送王。
而活動最高潮在「送王船」，王船在信徒恭送下，迎王船離開東隆宮，在信徒鞭炮歡送下點燃王船周遭的鞭炮，將王船火化，也結束迎王祭儀。
🔴2024「東港迎王平安祭典」迎王日程表
國曆9月28日（六） 請王(請水)、過火
‧中午12點進行請水（請王）儀式（地點在鎮海公園）
‧晚上7點左右千歲爺過火（地點在東隆宮）
‧晚上9點左右入府安坐、各宮廟拜廟（地點在東隆宮）
本次首次將請水路線分為A、B兩條路線。A路線將行經鎮海宮、福安宮、朝隆宮等，沿著堤防再繞回東隆宮入廟；B路線則往嘉蓮宮方向，再繞回東隆宮。
另外，迎王(請水)有5大禁忌：
1.嚴禁攀爬請水臺等科儀設備
2.請勿擋住闖入頭籤、王駕動線
3.請勿觸摸神轎、神器
4.遶境時，請起身恭迎千歲
5.拜廟時，勿站在香爐正後方拍攝
國曆9月29日（日） 遶境北區
國曆9月30日（一） 遶境南區
國曆10月1日（二） 遶境中區
國曆10月2日（三） 遶境農區
國曆10月3日（四） 拜王、王船法會
國曆10月4日（五） 遷船遶境、和瘟押煞
國曆10月5日（六） 送王
‧凌晨2點七角頭請王令上轎，將神轎及王船前往送王地（地點：東隆宮、鎮海公園）
‧凌晨2點至5點左右，立桅、揚帆、送王（地點：鎮海公園）
🔴2024「東港迎王平安祭典」停車資訊
依東隆宮祭典順序進度表，10月4日中午12時遷船啟行遶境。交旅處表示，王船出牌樓、陸上行舟為重頭戲，觀賞遷王船最佳位置，建議可擇東隆宮廣場、中山光復路口、成功路抽水站旁堤防及鎮海路鎮海宮附近，來訪香客可將車輛停於各停車場。為免陷入車陣，建議上午11時起至夜間，3輪以上車輛儘量勿駛入東港鎮內遶境熱區。
交旅處指出，因應民眾參與迎王祭典停車需求，鎮內包含「東港中山路立體停車場」、「東港行政中心立體停車場」、「東港中山路平面停車場」及中正路與光復路路邊停車格等，共計752格小型車停車格供車輛停放。
屏東交旅處提及，東港迎王平安祭典期間人、車潮眾多，每天公車及小黃公車配合遶境路線行駛路線，也將有所調整，因遶境活動無法精確掌握會影響的路段或時段，各公車路線行駛期間如遇遶境隊伍將機動繞道行駛，另外，東港鎮部分YouBike租賃站也將配合活動期間暫停營運，詳細資訊可上各客運業者官網查詢。