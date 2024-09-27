柯文哲靠「還我清白」口號復出？醫曝：馬上會看到小草做這舉動

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民眾黨主席柯文哲近日因涉京華城弊案遭羈押，日本政治學者小笠原欣幸借鏡日本政壇經驗，認為「還我清白」的口號是有效的，並推測柯文哲將會以此為政治口號復出。對此，精神科醫師沈政男認為，柯文哲百分百就是清白的，並指出柯的復出不是「還我清白」，而是「還我選票」。沈政男25日在臉書發文指出，小笠原欣幸說「柯文哲應會以『還我清白』的訴求來復出」，這是很合理的預測，只是教授是否知道，柯文哲百分百就是清白的。他指出，須知，圖利罪是血滴子，殺人不眨眼，不是有信心就不會飛過來。證據就是歷年定罪率只有五成多；有人說近三年定罪率將近百分百，那是犯行簡單明瞭的圖利罪，比如警察擅自取消交通罰單、稅務人員刻意短收稅金等，法官一看，一翻兩瞪眼，但類似京華城案這類行政措施型的圖利罪，就是血滴子了，可以胡亂扣人帽子，隨便羈押與起訴，到了一審法官那裡，仔細研究以後才判無罪。沈政男表示，若說「監察院認定京華城創設容積獎勵違法」，那為什麼柯文哲沒有被彈劾？再說「土地使用管制條例是細部計畫的上位法規，不得逾越！」若果如此，為什麼台北市的文華東方、台南的中西區開發，還有附圖的新北細部計畫，都在土管條例之外，創設了容積獎勵？是因為容積獎勵是都市計畫的工具，藉以鼓勵市民配合計畫施行，而如果沒有特別需求，就依照土管條例來辦理，但若必須因時因地制宜，就另外在細部計畫裡重新規定。沈政男指出，總之，土管條例是方便引用的通則，類似現成套餐，但細部計畫是個案，可以另外加點。小笠原教授若明暸上述狀況，應該會對柯文哲的復出與民眾黨的未來，有不同評估；當北檢偵結京華城案，查不到柯文哲有不法金流，他與民眾黨的支持度會不會回升？沈政男認為，柯文哲當然是清白的，他的復出不是「還我清白」，而是「還我選票」，馬上要舉行的基隆市長罷免案，就會看到要求還柯文哲清白的選民，所投下的反對票。