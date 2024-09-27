山陀兒颱風估明生成！雙颱共舞2地降雨最猛　鄭明典：很靠近台灣

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▲台灣東方海面上的TD22熱帶性低氣壓，預估最快在明天增強為颱風「山陀兒」。（圖／取自鄭明典臉書）

台灣東方海面上的TD22熱帶性低氣壓，預估最快在明天增強為颱風「山陀兒」，至於距離遙遠的TD21有機會在今晚增強為颱風燕子，其中TD22對台灣天氣影響大，預估將由臺灣以東海域北上，不排除有發布颱風警報可能，前氣象局長鄭明典也示警「」。並且北部及東北部山區將為此種預報路徑之降雨熱區，請留意較大降雨及累積雨量。中央氣象署張竣堯表示，TD22熱帶性低氣壓已經生成，今（27）日成颱機率不高，預計最快明天增強為颱風「山陀兒」（Krathon），路徑往南後再北上，不過仍有不確定性，無論路徑偏西還是偏東，熱帶系統外圍雲系都會影響台灣。TD21距離台灣較遠，預估最快今晚將增強為今年第17號颱風燕子（Krathon），對台灣天氣沒有直接影響。前氣象局長鄭明典則表示，第22號熱帶性低氣壓「很靠近台灣」，這個熱低原本的渦度（旋轉）中心偏在北側，但是高層輻散場支持西南側的強對流。由於低氣壓中心有往強對流方向偏移的特性，現在雲圖上有個低雲環繞的旋轉中心在箭頭處發展，算是環流與對流已開始搭配起來。不過，南側目前的垂直風切稍大，這個熱帶性低氣壓的發展還要一些時間。氣象粉專「天氣風險」預報指出，TD22週末（28日至29日）持續位於臺灣東南方海面，並將增強發展成輕度颱風。中南部則影響尚小，為晴或多雲天氣，早晚天氣還算穩定，但午後山區有熱對流帶來短暫雷陣雨機會。預測下週一至下週三（30日至2日）TD22將有機會以輕度颱風至中度颱風等級，由臺灣以東海域北上，通過日本石垣島附近後持續朝北進入東海，期間除了各地風浪顯著增強，尚不排除有颱風警報可能，而中北部及東部將受颱風外圍環流影響，有顯著降雨發生可能，尤其北部及東北部山區將為此種預報路徑之降雨熱區，請留意較大降雨及累積雨量。而下週四（日）預測北方若順利有高空槽線南下通過，那將可加速颱風北上遠離，臺灣風雨影響就可望趨緩。提醒大家，目前臺灣東南方海面已有熱帶系統發展增強趨勢，不排除下週前期靠近東部海域北上，甚至有颱風警報的可能。各地沿海風浪勢必顯著增強，而北部及東部則為降雨熱區，務必做好防汛措施。