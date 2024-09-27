美官員證實中國核潛艦沉沒長江碼頭　顧立雄：情監偵系統有掌握

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華爾街日報（Wall Street Journal）報導，不具名美國官員表示，中國最新型攻擊潛艦今年春天在長江岸下水時沉沒，這是中國核潛艦發展計畫的重大挫敗。對此，國防部長顧立雄今（27）日表示，情監偵系統都有所掌握。美國媒體報導，沉沒的新型「周級」核動力潛艦由中國船舶集團製造。5月底連續拍攝的衛星照顯示，一艘停靠在長江沿岸碼頭浮在水面的潛艦，最後進行設備組裝準備出海。6月的照片顯示，現場有多個大型吊臂浮台進行打撈工程。美方不清楚沉沒的潛艦是否攜帶核燃料。行政院長卓榮泰今日率閣員赴立院施政報告，並備詢。外媒詢問傳出中國核潛艦沉沒，國防部是否有掌握？顧立雄會前受訪表示，根據相關媒體報導，國防部也有做過研析，自己本身也有透過多重情監偵手段有所掌握。針對紐澳軍艦通過台海，顧立雄表示，對於台海周邊情勢都有所掌握，但是循例不予評論。