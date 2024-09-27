好扯！安洗瑩被霸凌真相曝光　韓國球后竟「用手幫男球員洗內褲」

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▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

安洗瑩受到委屈！韓國羽球天后安洗瑩在巴黎奧運女單摘金後，罕見指控在韓國羽協的不合理對待，當時有媒體報導她在國家隊被霸凌，最近更爆出，安洗瑩在隊內遭到欺凌，有時候甚至要給隊上較年長的男球員「用手洗內褲」。據調查稱，安洗瑩不僅要為教練、前輩和比他年長的隊友做雜事，還被語言和肢體暴力。更令人噁心的是，她還曾被要求給那些年長的男選手洗內褲。不只安洗瑩，韓國羽球隊存在著普遍的「霸凌」的風氣，而韓國羽協視而不見甚至保護霸凌者。而在安洗瑩出面指控之後，韓國羽球協會會長金澤圭、教練金學均等人召開了記者會表達歉意，目前，韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，貪污、收賄等事件，也影響韓國球界發展。