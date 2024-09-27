好扯！安洗瑩被霸凌真相曝光　韓國球后竟「用手幫男球員洗內褲」

安洗瑩受到委屈！韓國羽球天后安洗瑩在巴黎奧運女單摘金後，罕見指控在韓國羽協的不合理對待，當時有媒體報導她在國家隊被霸凌，最近更爆出，安洗瑩在隊內遭到欺凌，有時候甚至要給隊上較年長的男球員「用手洗內褲」。安洗瑩在國中時就入選國家隊，是隊上最年輕球員，因此遭到許多欺凌，根據韓國的文化，年輕球員除了要幫前輩洗衣服，還要做很多大大小小的雜事，而去年杭州亞運安洗瑩右膝受傷休養期間，竟然還是要幫前輩洗內褲。
韓國天后被霸凌 安洗瑩勇敢站出來
據調查稱，安洗瑩不僅要為教練、前輩和比他年長的隊友做雜事，還被語言和肢體暴力。更令人噁心的是，她還曾被要求給那些年長的男選手洗內褲。不只安洗瑩，韓國羽球隊存在著普遍的「霸凌」的風氣，而韓國羽協視而不見甚至保護霸凌者。
目前韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，韓國羽協官員也涉嫌與贊助商勾結貪污，強迫選手選擇贊助商。這項調查均源自安洗瑩在巴黎奧運的「退隊風波」出現，安洗瑩曾在巴黎女單奪冠後，曾威脅韓國羽協要退隊。
而在安洗瑩出面指控之後，韓國羽球協會會長金澤圭、教練金學均等人召開了記者會表達歉意，目前，韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，貪污、收賄等事件，也影響韓國球界發展。
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據調查稱，安洗瑩不僅要為教練、前輩和比他年長的隊友做雜事，還被語言和肢體暴力。更令人噁心的是，她還曾被要求給那些年長的男選手洗內褲。不只安洗瑩，韓國羽球隊存在著普遍的「霸凌」的風氣，而韓國羽協視而不見甚至保護霸凌者。
目前韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，韓國羽協官員也涉嫌與贊助商勾結貪污，強迫選手選擇贊助商。這項調查均源自安洗瑩在巴黎奧運的「退隊風波」出現，安洗瑩曾在巴黎女單奪冠後，曾威脅韓國羽協要退隊。
而在安洗瑩出面指控之後，韓國羽球協會會長金澤圭、教練金學均等人召開了記者會表達歉意，目前，韓國國會對韓國羽協的調查仍在進行，除了霸凌事件，貪污、收賄等事件，也影響韓國球界發展。