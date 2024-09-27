小楊哥捲婚外情、女徒弟傳陪睡！「三隻羊」遭罰3億元抖音也禁播

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▲小楊哥（左）曾找來曾志偉（右）合作，雙方合體直播販售的香港月餅被踢爆是假貨。（圖／微博）

▲小楊哥直播時稱月餅是香港美誠的，但香港根本沒這個牌子，製造廠也被挖出就在中國內地。（圖／微博）

▲三隻羊公司發布聲明對外道歉，強調會進行內部整頓、賠償消費者。（圖／微博）

中國網紅「瘋狂小楊哥」近期深陷出軌風波，旗下女徒弟更被造謠陪睡高層，現在公司「三隻羊」還被挖出販售的「香港美誠月餅」根本不是香港貨，他們找來港星曾志偉一起直播，有魚目混珠的嫌疑，遭中國官方沒收所得並開罰，總共要賠6894.91萬人民幣（約新台幣3.1億元）。針對三隻羊的不法行為，中國抖音（Tik Tok）昨（26）日也公告，自9月21日起，已對三隻羊旗下帳號進行停播處理，希望三隻羊妥善解決消費者賠償事宜。三隻羊過去是直播帶貨界的龍頭，旗下直播主各個銷售額破億，近期卻接連被踢爆醜陋內幕，販售的「香港美誠月餅」遭挖出根本是中國本地製造的，在香港完全沒有販售，小楊哥等人直播時卻稱：「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，被官方判定構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。另外，三隻羊直播販售的「澳洲穀飼牛肉捲」在未取得報告檢測的情況下，就根據食品公司鮮多裕提供的資訊聲稱是「原切肉」，但實際賣出的貨品卻是「調製肉」，同樣也構成虛假商業宣傳。對此，合肥市聯合調查小組回報，將依據《行政處罰法》、《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬人民幣（約新台幣3.1億元）。由於三隻羊相關案件還在受理當中，「抖音電商安全中心」昨日也發布公告，表示為倡導風清氣正的社區氛圍、保障消費者合法權益和良好的購物體驗，根據相關法律法規及《抖音電商創作者管理總則》，平台對三隻羊進行了處罰。自9月21日起，抖音已對三隻羊旗下帳號進行停播處理，後續將進一步敦促其積極整改，妥善解決相關消費者的售後賠償事宜。面對官方的接連懲罰，三隻羊公司也公開發表聲明致歉，終於正面回應此事：「近期有關本公司在直播中虛假宣傳誤導消費者的問題，引起社會的關注，我們對此誠懇致歉。我們全面接受聯合調查小組的調查處理意見和處罰結果，並願承擔相關法律責任。我們將依照《中華人民共和國消費者權益保護法》、《網路主播行為規範》等相關法規，全面進行公司內部整頓，依法經營，實際保護消費者合法權益。」