賴清德對綠委下3軍令　黃暐瀚曝他盤算：就是要拚到底

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明年度中央政府總預算案被藍白黨團聯手表決退回，總統暨民進黨主席賴清德25日於中常會下達3項軍令，包括黨團會議全員到場、全程參與；委員會、院會與程序委員會黨團成員需全勤黨團成員服從黨團指揮，貫徹團結精神。對此，資深媒體人黃暐瀚點出賴清德的盤算，認為賴清德就是要拚到底。黃暐瀚26日在節目《57爆新聞》指出，過去軍購預算被國親聯手擋下，退回了69次，當時為立委的賴清德還高喊「你們憑什麼」；程序委員會踩到賴清德尾巴了，因此他跳起來說要全部動員，要求民進黨員都要到齊。黃暐瀚表示，藍白立委退回明年度中央政府總預算案，賴清德現在就是要拚到底，綠委一開始可能會持續一、兩週全員都到齊，但何時會受不了，要看藍白的動作，若總預算案藍白可以接受，並進院會、付委，這樣的狀態就會解決。黃暐瀚認為，這是小雞遊戲，賴清德的算盤就是「狹路相逢勇者勝」。