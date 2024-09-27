批超思案「亂辦」3大疑點　他酸檢方太閒了：查不到柯文哲金流？

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台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等人。不過資深媒體人謝寒冰提出三點質疑，認為北檢至今沒有進入合理的辦案程序。謝寒冰在政論節目《新聞大白話》中說，農業部前部長陳吉仲、畜產會前董事長林聰賢都還沒被約談，秦語喬的女兒吳諭非甚至人還在國外，北檢卻已經先打草驚蛇，吳諭非未來恐不會回台，合理懷疑檢方是故意趁吳諭非不在台灣的時候去抓人，不想要有任何證據留下來。謝寒冰也提到，北檢以涉加重詐欺諭令秦語喬交保，但當初是農業部、畜產會跑去聯繫秦語喬，如果秦語喬詐欺，代表農業部跟畜產會裡面，一定有共犯，這麼大的案子、牽涉幾億元，只有一個專員責任最大，這誰會相信？謝寒冰說，最該約談的人就是陳吉仲，但到現在都還沒約談，難道是北檢查民眾黨柯文哲圖利案找不到金流，太閒了所以才辦一下超思案？他批，超思案牽涉上億元，且是若有問題可能「會死人」的案件，相較京華城案至今僅查出4500萬元金流不明，最多是貪污、賄賂，哪個案子比較重？