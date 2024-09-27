Aaron Judge跟Stanton又開轟！洋基10:1大勝金鶯　美東第21度封王

（10:09更新）Judge又開轟了！紐約洋基隊前進季後賽只差一步，今（27）日出戰巴爾的摩金鶯隊，洋基隊火力全開，7局下「法官」Aaron Judge開轟，本季第58轟領先群雄，連續5場開轟，而洋基隊最終也以10:1贏球，拿下美東冠軍，這也是洋基隊隊史第21次美東冠軍，以及睽違2年後再度奪冠。由於比賽2局下才由「怪力男」Giancarlo Stanton開轟，這也是兩人本季第14場「雙人彈」，追平1961年的Roger Maris跟Mickey Mantle，追平洋基隊大紀錄。
洋基隊美東奪冠 季外補強大成功
洋基隊今天推出王牌Gerrit Cole先發，就是要搶勝，他投出6.2局無失分好投，加上只被打2安打，送出5次三振，讓洋基隊贏球的利基點。
洋基打線在2局下由Giancarlo Stanton開轟，6局下滿壘狀況，又是Giancarlo Stanton敲出清壘的二壘安打，單局攻下6分奠定勝基。
洋基隊在7局下領先7分，1出局一壘有人局面，第四打席，Judge轟出左中外野的2分砲建功，連續5場開轟，讓金鶯隊球迷鴉雀無聲。
由於比賽2局下才由「怪力男」Giancarlo Stanton開轟，這也是兩人本季第14場「雙人彈」，追平1961年的Roger Maris跟Mickey Mantle，追平洋基隊史大紀錄。
Aaron Judge打擊率3成25，58轟，144分打點，OPS1.169，全壘打、打點、OPS都是大聯盟之冠。
洋基隊去年在分區第四作收，連續6年的季後賽斷念，不過今年球季洋基隊在開季拉出5連勝佳績，季中9月7日重返龍頭位置，也順利擊敗金鶯封王。
洋基隊本季第159場比賽結束，Judge打出了58支全壘打和144分打點，而本賽季新加入的Juan Soto則打出了 41 支全壘打和 108 分打點。他們組成了球隊63年來「40轟」的組合，並帶領強大的打擊陣容獲得了聯盟最多的得分。
洋基的勝率已經穩居聯盟第二位以上，兩年來的首次季後賽將於台灣時間10月6日的分區系列賽開始。他們的目標是自 2009 年以來首次贏得世界大賽冠軍。
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洋基隊今天推出王牌Gerrit Cole先發，就是要搶勝，他投出6.2局無失分好投，加上只被打2安打，送出5次三振，讓洋基隊贏球的利基點。
洋基打線在2局下由Giancarlo Stanton開轟，6局下滿壘狀況，又是Giancarlo Stanton敲出清壘的二壘安打，單局攻下6分奠定勝基。
洋基隊在7局下領先7分，1出局一壘有人局面，第四打席，Judge轟出左中外野的2分砲建功，連續5場開轟，讓金鶯隊球迷鴉雀無聲。
由於比賽2局下才由「怪力男」Giancarlo Stanton開轟，這也是兩人本季第14場「雙人彈」，追平1961年的Roger Maris跟Mickey Mantle，追平洋基隊史大紀錄。
Aaron Judge打擊率3成25，58轟，144分打點，OPS1.169，全壘打、打點、OPS都是大聯盟之冠。
洋基隊去年在分區第四作收，連續6年的季後賽斷念，不過今年球季洋基隊在開季拉出5連勝佳績，季中9月7日重返龍頭位置，也順利擊敗金鶯封王。
洋基隊本季第159場比賽結束，Judge打出了58支全壘打和144分打點，而本賽季新加入的Juan Soto則打出了 41 支全壘打和 108 分打點。他們組成了球隊63年來「40轟」的組合，並帶領強大的打擊陣容獲得了聯盟最多的得分。
洋基的勝率已經穩居聯盟第二位以上，兩年來的首次季後賽將於台灣時間10月6日的分區系列賽開始。他們的目標是自 2009 年以來首次贏得世界大賽冠軍。