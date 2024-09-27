Aaron Judge跟Stanton又開轟！洋基10:1大勝金鶯　美東第21度封王

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Aaron Judge開轟，連續5場開轟，幫助洋基封王。（圖／美聯社／達志影像）

▲Aaron Judge開轟，本季第58轟領先群雄，連續5場開轟（圖／美聯社／達志影像）

（10:09更新）Judge又開轟了！紐約洋基隊前進季後賽只差一步，今（27）日出戰巴爾的摩金鶯隊，洋基隊火力全開，7局下「法官」洋基隊今天推出王牌Gerrit Cole先發，就是要搶勝，他投出6.2局無失分好投，加上只被打2安打，送出5次三振，讓洋基隊贏球的利基點。洋基打線在2局下由Giancarlo Stanton開轟，6局下滿壘狀況，又是Giancarlo Stanton敲出清壘的二壘安打，單局攻下6分奠定勝基。由於比賽2局下才由「怪力男」Giancarlo Stanton開轟，這也是兩人本季第14場「雙人彈」，追平1961年的Roger Maris跟Mickey Mantle，追平洋基隊史大紀錄。洋基隊本季第159場比賽結束，Judge打出了58支全壘打和144分打點，而本賽季新加入的Juan Soto則打出了 41 支全壘打和 108 分打點。他們組成了球隊63年來「40轟」的組合，並帶領強大的打擊陣容獲得了聯盟最多的得分。