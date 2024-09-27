闖高職教室行兇！三重3煞囂張痛毆2學生遭逮　動手原因曝光超傻眼

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26日晚間，新北市三重區某公立高職，傳出3名惡煞闖入教室毆打學生，警方獲報後，循線逮捕行兇的3人，以及涉嫌教唆的陳姓少年，4人訊後被依法送辦。據了解，校內的16歲陳姓少年，因與同學詹姓少年發生口角，引起陳姓少年不滿，遂找來21歲及18歲的葉男、22歲林男，闖入校內毆打詹男給個教訓，未料3人闖入教室後竟認錯人，誤傷無辜的汪姓少年，3惡煞發現打錯人，隨即離開教室，又找到詹男將他痛毆一頓，犯案後離開校園。而動手過程被拍下PO網，引起輿論爭議，警方獲報後立即展開追查，於1小時內找到犯案的3惡煞，以及教唆的陳姓少年，4人到案後坦承犯行，訊後依妨害秩序、傷害、以及違反少年事件處理法等罪嫌送辦。