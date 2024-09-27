韓國瑜、林佳龍各退一步解僵局　趙少康喊話賴清德：你好好學學

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台灣民主基金會董事長立法院長韓國瑜原本屬意政大教授盧業中出任台灣民主基金會執行長，朝野也因執行長人選針鋒相對，韓國瑜說，直到外交部長林佳龍向他提出現任副執行長、中山大學教授廖達琪，此事才出現轉機，最後由廖達琪真除執行長，盧業中擔任副執行長。對此，資深媒體人趙少康忍不住直呼，「賴清德好好學學」。韓國瑜日前在臉書發文表示，從2月份上任以來，台灣民主基金會執行長的人選一直都是朝野針鋒相對的戰場之一，執政黨希望能找到一個他們屬意的人擔任執行長一職，但他認為眼下很難有適當人選在學養、見識與經歷上比盧業中出類拔萃；直到昨林佳龍向他提出廖達琪，此事才有了變化的契機。韓國瑜說，感謝廖達琪與盧業中此次願意負重涉遠、知難不退，希冀未來民主基金會能夠在兩位教授的帶領之下，真正回歸到超越政黨意志且符合國家利益的民主實事與有效外交，為中華民國的外交困境開疆闢土、共創新局。趙少康在節目《少康戰情室》直言，韓國瑜想讓盧業中當執行長卻當不了，從某個角度看，其實就是丟了面子，不過因爲廖達琪也是熟人，最後妥協，裡子也保住，至少過程中林佳龍穿針引線，讓藍綠都有台階可以下。趙少康認為，林佳龍至少知道大家可相讓、妥協一下，並非要搞到魚死網破，結論就是「賴清德你好好學學」。