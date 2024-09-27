楊繡惠被罵賤槓上徐乃麟！前苦主唐從聖不忍了　18字吐真實心聲

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▲楊繡惠（左）被徐乃麟（右）罵賤，氣得發文回擊。（圖／楊繡惠、徐乃麟IG）

女星楊繡惠近日在臉書透露，自己上某綜藝節目錄影，被X哥飆罵「妳最賤！」讓她氣喊不會再上該節目，外界紛紛猜測，X哥就是知名主持人徐乃麟，引起討論，事後徐乃麟也不滿回擊。而先前因在節目吐槽徐乃麟「輸不起」，而被當眾痛罵的唐從聖，也對此事件做出回應，表示「孝順又敬業的繡惠姐，身為女人辛苦了！加油。」楊繡惠26日在臉書發文表示，「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵你最賤大家都是人生父母養，到現在我都過不去」，直呼事後一直想不透到底哪裡得罪對方，已經錄影結束好幾天了，她至今仍過不去，「那個主持人罵了多少藝人，真的去上他節目的藝人辛苦了！」貼文曝光後，網友紛紛在下方猜測，楊繡惠回應「終於懂唐從聖的痛」，眾人秒懂X哥就是徐乃麟。不過徐乃麟不滿表示，錄影過程中大家都是開玩笑，都是節目效果，如果不能接受就應該當下說出來，「節目中她如果不高興，可以錄完以後，私下跟我說，不懂她為什麼要寫臉書。」更強調自己很照顧楊繡惠，都會給她機會上節目，在台中投資電視台，也都會找楊繡惠來主持。而唐從聖在2017年錄製節目《天才衝衝衝》時，因為當眾吐槽徐乃麟「輸不起」，被對方當眾飆罵不雅字眼，影片還在網路上瘋傳，當時引起不小討論。如果又爆發類似事件，據《三立新聞》報導，唐從聖對楊繡惠喊話，「孝順又敬業的繡惠姐，身為女人辛苦了！加油。」