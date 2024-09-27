伊甸早療中心爆虐童！女童臉瘀青被「按摩」　家長調監視器怒提告

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近日，嘉義市政府委託經營的伊甸基金會身障早療中心，傳出一名6歲女童疑似遭虐，臉頰和手指出現明顯紅腫、瘀青，家長發現後調閱監視器畫面，驚見教保員粗暴對待，女童被捏臉、凹手臂和手指等，家長憤而提告教保員涉嫌傷害。對此，伊甸機構表示，已於第一時間啟動調查，並通報主管機關社會處。據了解，女童家屬於今年8月間，發現其臉頰出現紅腫、瘀青，調閱監視器畫面之後，赫然發現女童遭教保員不當對待，但對此，早療中心卻堅稱，因擔心女童吃蘋果時噎到，才對其臉部進行「按摩」，讓家長氣炸憤而提告。對此，伊甸基金會回應，第一時間立即啟動調查，確認教保員確實有疏失，並通報嘉義市社會處，將依相關工作管理規則進行處分。伊甸基金會表示，多次與家屬協商無法達成共識，目前全案已進入司法程序。伊甸基金會強調，已加強對全體教保員的再教育，未來將更加警惕和謹慎，避免類似的憾事再度發生，讓孩子們在安全、安心的環境中成長。