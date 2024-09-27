學姐目擊東海女大生遭二次輾壓奪命！盧秀燕：真相一定會水落石出

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台中市東海大學林姓女大生日前穿越馬路時，被轉彎的巨業客運撞擊身亡，家屬事後指出，案發當下女大生僅手臂遭輾斷，施姓司機下車查看後返回車內再度踩下油門，才壓斷女大生頸部導致喪命。台中市長盧秀燕今親口證實，媽媽轉述同行學姐目擊「二次傷害」的過程，這案子有證人、有檢警全力偵辦，她相信會將事實查得水落石出。台中市巨業客運22日晚間撞上走在斑馬線的東海女大生，造成一死一傷憾事，家屬透露在意外當下，讀大三的林姓女生被公車壓斷手臂，還大叫「好痛、救命！」大四的王姓學姐也大喊「壓到我同學了，趕快停車！」施男下車查看後反而返回車上撥打電話，還踩油門前進，導致林女頸部當場遭輾斷、送醫不治。施男前往林女靈堂前祭拜時，解釋移動車子是怕壓到林女、打電話是要通知110。另有人爆料施男早在2011年就駕駛公車撞上一對母女，造成母死女重傷，被判8月有期徒刑、緩刑2年。台中市長盧秀燕今（27）日上午視導公車大執法時，媒體問及此事，她透露前晚去探視慰問林母時，林母當場反映這事，並表示目前還在住院的學姐全程目擊此事，指司機對林同學「造成二次傷害」。盧秀燕表示，司機已經被移送法辦，本案有目擊證人、有檢警偵辦，是否因司機二次傷害才導致林同學死亡，相信一定會水落石出。