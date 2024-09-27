菸檳酒全包狂瘦　竟雙癌鎖喉　醫三箭齊發保命

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50歲李先生因工作壓力大，每天抽菸、喝酒及嚼檳榔達20多年，直到察覺吞嚥食物時總會卡住甚至反溢吐出，加上短期暴瘦7公斤，讓他決定就醫，結果醫師先查出下咽處有腫瘤，深入檢查又揪出中段食道惡性腫瘤，旋即安排化療、放療、手術等分階段療程，三年來維持病情穩定不復發，也讓他珍惜活著的每一天。亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤指出，患者當初因上述症狀來院求助耳鼻科徐俊傑醫師，問診後先以鼻咽內視鏡檢查，立即發現下咽部有異常腫瘤，建議切片送往化驗，果然報告結果確認是「惡性下咽鱗狀細胞癌」，由於醫療團隊考量患者長期接觸香菸、檳榔及酒類等頭頸癌致癌物品，於是繼續安排一系列檢查。隨後又發現造成患者吞嚥困難的元兇不僅有下咽腫瘤作祟，因為在患者的中段食道位置被一顆巨大腫瘤幾乎把食道都塞住了，原來李先生同時罹患兩種惡性腫瘤，分別是第四期上的下咽癌及第三期的食道癌。吳偉榤指出，下咽癌及食道癌都好發於50至60歲的男性，常見的危險因子包含抽菸、吃檳榔跟酗酒，由於整個口腔、喉嚨、食道都會接觸到同樣致癌物質的刺激誘發，容易造成「區域癌化效應」，因此約有1到2成的病人會同時或接續罹患頭頸部及食道惡性腫瘤，因此多半會建議患者務必接受進一步檢查，這才順利揪出雙癌病灶。為了讓這類多癌症病患能得到較佳的癌症照護品質，院方安排頭頸癌及食道癌跨團隊溝通，由耳鼻喉科徐俊傑醫師、胸腔外科呂庭聿醫師、消化內科陳政國醫師、血液腫瘤科醫師及放射腫瘤科吳偉榤醫師等人，共同擬定並執行三階段治療計畫。首先是針對下咽腫瘤及食道腫瘤進行為期兩個月的化學合併放射治療，後續再針對治療反應良好的食道腫瘤，安排食道切除及重建手術，最後再以口服化療藥物鞏固治療效果，治療後迄今定期回診，追蹤三年也無復發，同時維持不錯的生活品質，患者也經常以親身經歷告誡身旁親友務必戒除菸酒，私下直說：「只為了一時紓壓，結果付出慘重代價，實在很划不來」！吳偉榤也呼籲，頭頸癌與食道癌都十分注重預防勝於治療，尤其遠離致癌因子更是必要且有效的防癌方式，包括拒絕菸檳酒、均衡飲食、控制體重，同時定期口腔篩檢(可預防口腔癌)，必要時可考慮接種HPV疫苗(可預防咽喉癌)等，如發現疑似症狀，應及早就醫診治，以免遺憾終生。