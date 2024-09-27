葛斯齊爆「頂流男星」偷吃女粉絲！楊洋遭點名了　林襄嘴型疑洩密

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▲葛斯齊爆料中國一名當紅男星曾和粉絲長期發生關係，更提示對方的名字正著念、倒著念都可以。（圖／11點熱吵店YouTube）

▲楊洋（左）和趙露思（右）曾合作拍攝古裝劇《且試天下》，拍熱結束後兩人也一度傳出緋聞。（圖／《且試天下》官方微博）

▲林襄在節目上講出人名的時候沒遮住嘴巴，疑似洩密，就連她本人也感到驚訝。（圖／林襄IG）

▲節目曝光後網友紛紛在底下留言點名「楊洋、趙露思」。（圖／11點熱吵店YouTube）

知名狗仔葛斯齊日前在節目上爆料，中國一名「頂流男星」在沒爆紅前曾跟粉絲有肉體關係，葛斯齊透露該名男星身分線索：「名字正著念、倒著念都可以」，他還偷偷告訴林襄曾和該名男星傳過緋聞的女明星是誰，林襄聽後倒抽一口氣，轉身把人名透露給主持人沈玉琳、Melody，怎料她說話的「嘴型」被節目完整播出，網友開始猜測，這個女星就是趙露思，而男星正是楊洋，兩人確實曾合作拍戲傳出緋聞。葛斯齊在談話節目《11點熱店吵店》爆料中國一名當紅流量男星「偷吃粉絲」，葛斯齊指出，該名男星「頂到天上去」，微博粉絲數量超過1千萬，且人氣不輸給劉德華，讓現在來賓相當好奇指的是誰。葛斯齊不直說答案，只暗示這名男星：「名字正著念、倒著念都可以」，更私下耳語告訴林襄，曾跟該名男星拍過戲、傳過緋聞的女明星名字，讓林襄聽後當場發出驚呼，吊足觀眾胃口。林襄也把葛斯齊告訴她的名字，偷偷跟沈玉琳、Melody透露，雖然節目播出後有消音處理，但林襄的嘴型被網友放大檢視，懷疑和該名頂流男星傳過緋聞的就是當紅中國女星趙露思。根據名字可正反念的線索，搭配30多歲的年紀，也有不少網友猜測，葛斯齊說的頂流男星就是楊洋，他確實曾跟趙露思合作過古裝劇《且試天下》，兩人也曾被粉絲抓包私下拍照的背景重疊，但趙露思當初只透過工作室微博回應一個「假」字，此事也就不了了之。葛斯齊爆料內容稱，該名男星當初還不紅時，有一名大9歲的死忠女粉絲經常花錢捧場他的作品，幫他買頭等艙機票，兩人一起出國玩等等，該名男星無以回報才會和女粉絲發生關係。不過男星風流成性，每拍一部戲就會和女主角傳緋聞，導致女粉絲非常吃醋，故意找人偷拍男星私下約會的照片，想將這件事爆料出來。不過最後這個醜聞遭男星的工作團隊和電視台官方壓下，而男星至今仍活躍於演藝圈。節目片段上傳後，網友看了紛紛留言，「楊洋跟趙露思…（根本沒消完全音…太明顯了）」、「楊洋吧」、「女友是趙露思」，林襄昨日則在限時動態轉發節目片段，傻眼的說：「原來我在講秘密的時候都沒摀住嘴巴…」八卦內容不斷在網路上發酵。