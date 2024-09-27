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力積電助印度設12吋晶圓廠　陸行之不解問：10年後還能存活？

記者魏妤庭／台北報導

▲力積電與印度塔塔電子簽訂合作最終協議，力積電將協助塔塔電子建設全印度第1座12吋晶圓廠。（圖/力積電提供）
▲力積電與印度塔塔電子簽訂合作最終協議，力積電將協助塔塔電子建設全印度第1座12吋晶圓廠。（圖/力積電提供）
力積電與印度塔塔電子昨（26）日簽訂合作最終協議，力積電將協助塔塔電子建設印度第一座12吋晶圓廠，同時轉移成熟製程技術及培訓印度員工。不過，知名半導體分析師陸行之表示，這會吸引一群台灣升遷不易的年輕人前往開疆拓土，但這些擁有普通製程技術的新創公司10年之後能否存活都還是未知數，呼籲半導體大廠加強新生代接班，留住優秀人才。

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陸行之對力積電到印度設廠感到不解表示，有個公司很奇怪，自己經營不善還在虧損，在同業中獲利墊底(目前持續虧損中)，但還持續將非頂級及非次級技術轉移換鈔票，搞得同級公司殺價求生存，但好像對台灣同業影響沒有整體產業大。

陸行之困惑反問表示，難道是扮演反間諜搞破壞，長期耗損當地政府半導體投資資金，讓T同學（台積電）安穩做老大。但也惋惜地指出，這會吸引一群在台灣升遷不易的半導體年輕人離鄉背井前往開疆拓土，而這些擁有普通製程技術的新創公司10年之後能否存活都還是未知數。

陸行之表示，作為小小股東，在此還是建議同學大哥們，加強及無私地訓練各階層新生代接班，加速中高階主管世代交替，留住優秀骨幹人才。晶圓廠應付地緣政治而提高成本的海外設廠，其附加價值可能是留才及海外訓練骨幹人才。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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