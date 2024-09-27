教師仍難專注本職　國教盟5點呼籲教育部落實學校「行政減量」

我是廣告 請繼續往下閱讀

明（28）日就是一年一度的教師節，國教行動聯盟今（27）日指出，教育部近年推動「行政減量」政策成效不佳，以致教師難以專注教學與輔導，因此呼籲新的政策應與教師核心工作結合、表單資料蒐集應有明確目的、簡化表單與報告流程、增設專職行政人員、明確教師職責分工，以利教師能夠專注教育本職，造福台灣的學生。國教盟引述2023年公布的「台灣中小學老師工作快樂情形大調查」指出，滿分10分的評比當中，30%的教師快樂指數是在4 分以下，也有30%的教師壓力指數達到6分以上，而且教師每日平均工作時數10.2小時，其中專任教師的行政工作時間高達2.5小時，達到每日工時的4分之1，其中組長、協助行政的教師每天處理4.7小時的相關事務，校長、主任的行政工作甚至高達5.8小時，數據行政負擔大幅侵蝕教師專注教學的時間，嚴重影響教學品質。國教盟提到，學校輔導組行政事務往往面臨許多必填表單，以某高中輔導組為例，輔導組長1年下來需要處理46項表格與報告，內容涵蓋學生心理健康、家庭教育、志工服務等多方面數據蒐集與填報，簡單的表單約需耗費半天，複雜的表單則將需要1天至2天完成，而若表單內容隨著政策更新變動，教師還需重新蒐集資料，更進一步增加工作壓力。有鑑於此，國教盟呼籲，新的政策應該融入教師的核心工作，避免每換一名長官就又推出新的計劃，增加負擔，教育部明確每項政策的主責單位，減少教師在多部門之間協調責任分配。國教盟指出，教育部及其相關機關推出政策也應明確表單蒐集的目的，減少重複要求相同數據的情況，橫向聯繫和協調部門需求，能夠統一資料蒐集，避免教師重複填報浪費時間，而若各單位需要相同的數據，則應建立統一資料庫提供各部門查閱，減輕教師負擔。國教盟更進一步指出，填表的目的在於考核教師的工作，這樣的數據未必真實反映教師的教學績效，反覆蒐集數據的過程，容易讓資料失去實際意義，也應重新審視表單的實際作用，更需推動數位化管理，減少教師手動填寫表單的時間，避免隨著表單更新重複蒐集資料。國教盟表示，學校配備專職行政人員，處理與教學無關的行政事務，讓教師專注教學與輔導，不應再被要求參與教學無關的活動，例如場地佈置、招生宣傳等。國教盟認為，教師的行政負擔問題長期存在，並非無法解決，因此呼籲政府與教育主管部門，應當切實落實行政減量政策，讓教師能夠專注於教育本職，教師是教育體系的根基，減少行政壓力將有助於提升教學質量，更進一步造福台灣的學生。