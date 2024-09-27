陳致遠放影片蹭兄弟象遭罵翻！連影片也用「偷」　球迷怒轟無恥

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▲陳致遠早年涉犯假球案，如今希望過去的事就讓它過去，再度惹毛球迷。（圖／陳致遠臉書）

▲陳致遠在周思齊退休儀式後在臉書PO影片懷念過去，被球迷罵翻。有網友拿蔡阿嘎、蘿拉的關係，向不懂職棒的人解釋被罵的原因。（圖／陳致遠 臉書）

陳致遠又被發現「盜」影片？中信兄弟球員周思齊近日舉辦引退儀式，引起球迷熱烈討論，但曾經涉及假球案的前職棒球星陳致遠近日也PO出過去影片，還寫下「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨」，中信兄弟上週末為球員周思齊舉辦引退活動，引發外界關注，過去曾涉及假球案的前職棒球員陳致遠則在臉書上分享過去的影片，懷念他在兄弟象隊時期的時光，他寫下：「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨」，讓不少球迷痛罵。陳致遠先是不滿反嗆「你們可以留言罵我，我為何不能po呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧，過去了就讓他過去了」，之後又悄悄刪文，還另外發文寫下「謝謝」2字並搭配虛擬人物比讚圖，以及深夜「宵夜文」，讓網友再度嘲諷「文章刪光光耶，急了齁」，陳致遠卻又回應「還好餒！目的達到了」，讓外界更加不滿。棒球頻道「WeAre」昨在臉書粉專則指出，影片原版權是屬於聯盟的，他們沒同意也沒被告知就遭對方下載了那支影片，「WeAre」也直言：「有些過去很難讓它，過去，有多少人、有多少球隊，都是因此而被迫離去」。這篇發文也再度引發網友熱議，部分網友怒嗆陳致遠「原來是盜影片啊，難怪急著刪」、「有夠噁心」、「加害者有什麼資格說過去就過去了」、「文章全刪光了，還限制留言身分為好友，不愧是黑金」、「當初假球對球迷造成多大的傷害，他怎麼可以這麼無恥啊」、「全部涉案的只有這人這麽高調還可以上電視到底為什麼？」而不只是如此，過去曾跟陳致遠合作過的自媒體等，也紛紛發文「自清」，認為陳致遠跟他們現在並無關。陳致遠等人被指控收賄打假球、參與簽賭案，遭到起訴並求刑2年，雖然他始終否認有收賄，但根據2014年高等法院二審宣判的結果，判定陳致遠配合組頭放水，打3場假球、共收了280萬元，被判刑6個月，得以易科罰金。檢察官在起訴書中以「極度貪婪無恥」痛斥他的行徑。如今，陳致遠要再度觸碰棒球迷的傷口，可能也讓球迷十分不滿。