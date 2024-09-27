徐乃麟再轟硬栽贓！楊繡惠「被罵賤痛哭」最新回應：我沒有話說了

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▲徐乃麟（右3）主持《天才衝衝衝》18年，是長青節目。（圖／華視提供）

▲《天才衝衝衝》發表聲明，表示已經確認過節目內容，錄影現場非常歡樂。（圖／天才衝衝衝 臉書）

女星楊繡惠在臉書訴苦，自己上節目被主持人罵：「妳最賤！」她氣到直呼再也不會去這個節目，並且在直播時痛哭委屈，而該節目是《天才衝衝衝》，主持人徐乃麟昨強勢回應：「人言可畏，人云亦云， 我為什麼要道歉？」今（27）日再度轟「不要硬栽贓在我頭上」。楊繡惠則是回應《NOWnews今日新聞》，「我沒有話說了。」楊繡惠在臉書上發文表示：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵你（妳）最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」她也透露，自己難過到痛哭，怕年邁的父母看到會難過。徐乃麟則是認為錄影來來去去，大家都是在開玩笑，如果有任何問題，應該當下反應，也自認很照顧楊繡惠。徐乃麟今回應依舊強勢，根據《壹蘋新聞網》報導，他自認沒錯，不要硬栽贓在頭上。楊繡惠不想再多回應，僅回應《NOWnews今日新聞》表示：「我沒有話說了。」事實上，楊繡惠深夜才在臉書發文，強調自己也沒有想要對方道歉：「真的不用，我不是什麼咖，我也承受不起」，她也說自己報喜不報憂的個性，父母親一個90歲、一個86歲都相當高齡，她不希望爸媽再為她擔心。針對楊繡惠與徐乃麟錄影發生的衝突，《天才衝衝衝》製作單位昨也公開回應：「經確認後，當天錄影現場主持人與藝人都相當敬業，錄影氣氛歡樂，沒有任何刻意辱罵的狀況，大家都是為了提供觀眾最歡樂最有趣的節目內容，感謝大家對節目的關注與支持。」