高雄單親媽獨留4月女嬰！返家驚見她活活餓死　屍體已發黑飄異味

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本月17日，高雄一名31歲的陳姓單親媽媽，獨留4個月大女嬰在社區家中數天，直到返家後才發現，女嬰活活被餓死，向社工求助案件因此曝光，檢警介入偵辦，認為陳女無法明確交代自己與女兒的行蹤，犯罪嫌疑重大，23日將其聲押獲准。社會局表示，已將陳女另名女兒協助安置，後續將配合檢警調查。據了解，陳女育有2名女兒，獨自照護4個月大女嬰，大女兒則由母親照護，本月17日中秋節後，陳女未將4個月大女嬰送托，將其獨自留在家中，女嬰無人看護活活餓死，陳女直到返家後，發現女嬰已死亡，這才緊急向社工求助。檢警介入偵辦後，認為陳女嫌疑重大，遭檢方聲押獲准，女嬰遺體待解剖釐清死因。離奇的是，警方通知女嬰生父到案，對方驚訝表示，根本不知道自己有女兒，也不清楚陳女的生活狀況。初步了解，2名女兒生父不同人，都是未婚懷孕，陳女經濟狀況不佳，無穩定工作，大女兒出生後交由媽媽照顧，今年5月間生下小女兒，陳女母親不滿她無謀生能力又產女，氣的將她趕出家門，陳女才獨自租屋照顧女嬰。檢方相驗時，發現女嬰已明顯死亡多時，遺體發黑有異味，檢方複訊後，依殺人罪嫌將陳女聲押獲准。高雄市政府社會局表示，陳女於今年5月間被通報為脆弱家庭，17日中秋節後，開始請假未送托，直至23日才告知社工，陳女被收押後，大女兒由社會局協助安置。